https://ria.ru/20220607/merkel-1793866392.html

Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году

Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году - РИА Новости, 08.06.2022

Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году

Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней, когда она занимала пост канцлера Германии. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-07T23:09

2022-06-07T23:09

2022-06-08T01:56

в мире

ангела меркель

ли кэцян

германия

китай

индия

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней, когда она занимала пост канцлера Германии.С середины 2019 года Ангела Меркель пережила на публике несколько приступов сильной дрожи, официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию глава правительства, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.Прибыв в ноябре 2019 года с официальным визитом в Индию, Меркель, вопреки протоколу, слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя. Аналогично в ходе визита в Китай в сентябре Меркель не встала при исполнении гимнов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал со стула, когда заиграл китайский гимн."Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн. Это удалось, и это хорошо повлияло на меня", - рассказала экс-канцлер в интервью, которое было продемонстрировано во вторник по телеканалу Phoenix.

https://radiosputnik.ria.ru/20190711/1556434176.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ангела меркель, ли кэцян, германия, китай, индия