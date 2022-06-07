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Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году - РИА Новости, 08.06.2022
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Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году
Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году - РИА Новости, 08.06.2022
Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году
Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней, когда она занимала пост канцлера Германии. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-07T23:09
2022-06-08T01:56
в мире
ангела меркель
ли кэцян
германия
китай
индия
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней, когда она занимала пост канцлера Германии.С середины 2019 года Ангела Меркель пережила на публике несколько приступов сильной дрожи, официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию глава правительства, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.Прибыв в ноябре 2019 года с официальным визитом в Индию, Меркель, вопреки протоколу, слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя. Аналогично в ходе визита в Китай в сентябре Меркель не встала при исполнении гимнов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал со стула, когда заиграл китайский гимн."Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн. Это удалось, и это хорошо повлияло на меня", - рассказала экс-канцлер в интервью, которое было продемонстрировано во вторник по телеканалу Phoenix.
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в мире, ангела меркель, ли кэцян, германия, китай, индия
23:09 07.06.2022 (обновлено: 01:56 08.06.2022)
 
Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году

Экс-канцлер ФРГ Меркель приступы дрожи в 2019 году стрессом и ограничением в питье

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней, когда она занимала пост канцлера Германии.
С середины 2019 года Ангела Меркель пережила на публике несколько приступов сильной дрожи, официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию глава правительства, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.
Прибыв в ноябре 2019 года с официальным визитом в Индию, Меркель, вопреки протоколу, слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя. Аналогично в ходе визита в Китай в сентябре Меркель не встала при исполнении гимнов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал со стула, когда заиграл китайский гимн.
"Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн. Это удалось, и это хорошо повлияло на меня", - рассказала экс-канцлер в интервью, которое было продемонстрировано во вторник по телеканалу Phoenix.
С такими вещами не шутят. Ангела Меркель встряхнула всю Германию
11 июля 2019, 17:38Авторы
С такими вещами не шутят. Ангела Меркель "встряхнула" всю ГерманиюВ иной ситуации ей бы просто посочувствовали. Посоветовали бы отдохнуть. И даже малочисленные оппоненты не стали бы перемывать ей косточки, чтобы не нарваться на общественное порицание. Но сейчас уже все по-другому.
 
В миреАнгела МеркельЛи КэцянГерманияКитайИндия
 
 
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