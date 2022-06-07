https://ria.ru/20220607/medvedev-1793668374.html
Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram
Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram - РИА Новости, 07.06.2022
Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:40
2022-06-07T10:40
2022-06-07T11:12
политика
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
telegram (приложение)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию."Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, telegram (приложение)
10:40 07.06.2022 (обновлено: 11:12 07.06.2022)
Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram
Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram ненавистью к желающим уничтожить Россию