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Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram - РИА Новости, 07.06.2022
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Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram
Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram - РИА Новости, 07.06.2022
Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:40
2022-06-07T11:12
политика
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
telegram (приложение)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию."Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - написал он в своем Telegram-канале.
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политика, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, telegram (приложение)
10:40 07.06.2022 (обновлено: 11:12 07.06.2022)
 
Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram

Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram ненавистью к желающим уничтожить Россию

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - написал он в своем Telegram-канале.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 20:15
Медведев прокомментировал непризнание G7 изменения границ Украины
 
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