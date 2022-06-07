https://ria.ru/20220607/medvedev-1793668374.html

Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram

Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram - РИА Новости, 07.06.2022

Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:40

2022-06-07T10:40

2022-06-07T11:12

политика

россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

telegram (приложение)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию."Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220514/granitsy-1788592354.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, telegram (приложение)