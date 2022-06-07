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В Херсонскую область доставили 1,5 тонны медикаментов из Воронежа - РИА Новости, 07.06.2022
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https://ria.ru/20220607/medikamenty-1793697030.html
В Херсонскую область доставили 1,5 тонны медикаментов из Воронежа
В Херсонскую область доставили 1,5 тонны медикаментов из Воронежа - РИА Новости, 07.06.2022
В Херсонскую область доставили 1,5 тонны медикаментов из Воронежа
Жителям подконтрольной ВС РФ Херсонской области доставили в виде помощи 1,5 тонны медикаментов из Воронежа, в том числе и узкопрофильные препараты, рассказал... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:19
2022-06-07T12:19
специальная военная операция на украине
гуманитарная помощь
здоровье - общество
владимир нетесов
херсонская область
украина
херсон
единая россия
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ХЕРСОН, 7 июн - РИА Новости. Жителям подконтрольной ВС РФ Херсонской области доставили в виде помощи 1,5 тонны медикаментов из Воронежа, в том числе и узкопрофильные препараты, рассказал РИА Новости секретарь Воронежского регионального отделения "Единой России", председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.По словам депутата, воронежское региональное отделение партии с первых дней оказывает помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины и работает в этом направлении системно. В сборе гуманитарной помощи участвуют депутатский корпус, предприятия и бизнес-сообщество региона, общественные организации, диаспоры, в их числе армянская.Депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич в свою очередь рассказал агентству, что самыми ходовыми являются препараты от давления, головной боли и сердечные. "Я очень благодарен воронежскому отделению партии и лично Владимиру Нетесову за гуманитарный лекарственный груз, который он вместе с депутатами областной Думы доставил в Херсон", - сказал он.Медикаменты будут выдавать жителям в центре гуманитарной помощи "Единой России", который работает в Херсоне со 2 июня. За консультацией врача и лекарственными препаратами с момента открытия центра обратились более 600 человек. В центре они консультируются у специалиста и с учетом имеющихся диагнозов или по показаниям получают необходимые медикаменты."Жители приходят, у них даже обычной зеленки, перекиси водорода, ваты.. ничего нет. Я уже не говорю об узкопрофильных лекарствах, препаратах для сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, а жить-то как-то нужно. Стараемся всем все выдавать по возможности. Мы своих не бросаем. Теперь появился запас по медикаментам и это здорово", - рассказал РИА Новости доктор центра гуманитарной помощи "Единой России" Павел Марин.За помощью к доктору обращается каждый пятый житель Херсона и Херсонской области из тех, кто приходит в центр гуманитарной помощи "Единой России".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220606/gumpomosch-1793604901.html
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гуманитарная помощь, здоровье - общество, владимир нетесов, херсонская область , украина, херсон, единая россия, госдума рф, россия, в мире, донбасс
12:19 07.06.2022
 
В Херсонскую область доставили 1,5 тонны медикаментов из Воронежа

В Херсонскую область доставили 1,5 тонны медикаментов из Воронежа для помощи населению

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 7 июн - РИА Новости. Жителям подконтрольной ВС РФ Херсонской области доставили в виде помощи 1,5 тонны медикаментов из Воронежа, в том числе и узкопрофильные препараты, рассказал РИА Новости секретарь Воронежского регионального отделения "Единой России", председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
"В Херсонскую область из Воронежской доставлено 1,5 т медикаментов. Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики, жаропонижающие, медикаменты, необходимые для лечения сахарного диабета, и другие", - сказал Нетесов.
По словам депутата, воронежское региональное отделение партии с первых дней оказывает помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины и работает в этом направлении системно. В сборе гуманитарной помощи участвуют депутатский корпус, предприятия и бизнес-сообщество региона, общественные организации, диаспоры, в их числе армянская.
Депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич в свою очередь рассказал агентству, что самыми ходовыми являются препараты от давления, головной боли и сердечные. "Я очень благодарен воронежскому отделению партии и лично Владимиру Нетесову за гуманитарный лекарственный груз, который он вместе с депутатами областной Думы доставил в Херсон", - сказал он.
Медикаменты будут выдавать жителям в центре гуманитарной помощи "Единой России", который работает в Херсоне со 2 июня. За консультацией врача и лекарственными препаратами с момента открытия центра обратились более 600 человек. В центре они консультируются у специалиста и с учетом имеющихся диагнозов или по показаниям получают необходимые медикаменты.
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"Жители приходят, у них даже обычной зеленки, перекиси водорода, ваты.. ничего нет. Я уже не говорю об узкопрофильных лекарствах, препаратах для сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, а жить-то как-то нужно. Стараемся всем все выдавать по возможности. Мы своих не бросаем. Теперь появился запас по медикаментам и это здорово", - рассказал РИА Новости доктор центра гуманитарной помощи "Единой России" Павел Марин.
За помощью к доктору обращается каждый пятый житель Херсона и Херсонской области из тех, кто приходит в центр гуманитарной помощи "Единой России".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеГуманитарная помощьЗдоровье - ОбществоВладимир НетесовХерсонская областьУкраинаХерсонЕдиная РоссияГосдума РФРоссияВ миреДонбасс
 
 
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