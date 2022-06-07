Минэнерго: майнинг в России расходует менее одного процента электроэнергии
Минэнерго: майнинг криптовалют в России расходует всего 0,64 процента электроэнергии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Доля потребления электроэнергии майнерами криптовалют в России составляет порядка 0,64% от общероссийского, рассказали РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Доля потребления электроэнергии майнерами криптовалют в России на сегодняшний день составляет порядка 0,64% от общероссийского", — заявили в министерстве в ответ на соответствующий вопрос.
Энергосистема России, также обратили внимание в Минэнерго, имеет достаточный запас прочности. "Энергетики могут обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей, в том числе майнеров при легализации и при корректном регулировании такой деятельности без негативных последствий для электроэнергетики", — уверены в ведомстве.
Российские власти пока не определились относительно будущего майнинга в РФ. Центробанк видит в майнинге угрозу финансовой системе и выступает против его легализации. В Минфине придерживаются противоположной точки зрения. В феврале министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России. А в апреле министерство доработало и внесло в правительство законопроект о регулировании цифровых валют.
Новый законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов этого рынка.
Министерство энергетики также поддерживает идею легализации майнинговой деятельности в стране. При этом замечают, что майнеры должны потреблять электроэнергию не по льготному тарифу, который установлен для населения.