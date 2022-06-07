https://ria.ru/20220607/maski-1793720329.html

В Нижегородской области отменили масочный режим

В Нижегородской области отменили масочный режим - РИА Новости, 07.06.2022

В Нижегородской области отменили масочный режим

Ношение масок в Нижегородской области стало необязательным, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:26

2022-06-07T13:26

2022-06-07T13:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Ношение масок в Нижегородской области стало необязательным, сообщает пресс-служба правительства региона.Обязательный масочный режим в общественных местах был введен в Нижегородской области в мае 2020 года."В Нижегородской области приостановлено действие требования по соблюдению обязательного масочного режима. Как отмечается в обращении регионального управления Роспотребнадзора в правительство Нижегородской области, это стало возможным в связи со снижением и стабилизацией ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, а также с завершением сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе", - говорится в сообщении.По данным оперативного мониторинга ведомства, в мае 2022 года на территории Нижегородской области зарегистрировано 4033 случая COVID-19, в апреле 2022 года COVID-19 переболели 9299 человек. Заболеваемость в сравнении с предыдущим месяцем снизилась в 2,3 раза. По сравнению с пиковой заболеваемостью в феврале 2022 года произошло снижение почти в 30 раз.В то же время Роспотребнадзор рекомендует продолжить носить маски в общественных местах и транспорте людям с высоким риском заболеваемости COVID-19. В частности, к таким группам относятся люди, страдающие хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пожилые граждане старше 60 лет. Использование масок рекомендовано медицинским работникам, а также сотрудникам стационарных социальных учреждений.

https://ria.ru/20220605/revaktsinatsiya-1793280828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, медицинские маски