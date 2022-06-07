https://ria.ru/20220607/maski-1793640173.html

В Алтайском крае отменили масочный режим

В Алтайском крае отменили масочный режим - РИА Новости, 07.06.2022

В Алтайском крае отменили масочный режим

Масочный режим отменили в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:56

2022-06-07T08:56

2022-06-07T09:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

алтайский край

виктор томенко

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 7 июн - РИА Новости. Масочный режим отменили в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона."По решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко внесены изменения в указ главы региона от 01.03.2022 № 26 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". С 7 июня на период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, на транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе", - говорится в сообщении.При этом сохраняется рекомендация управления роспотребнадзора по Алтайскому краю о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.В понедельник на Алтае выявили 58 новых случаев коронавируса. За все время заболели около 270 тысяч жителей края.

https://ria.ru/20220605/revaktsinatsiya-1793280828.html

алтайский край

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Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алтайский край, виктор томенко, новости - туризм