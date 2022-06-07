https://ria.ru/20220607/maski-1793640173.html
В Алтайском крае отменили масочный режим
В Алтайском крае отменили масочный режим - РИА Новости, 07.06.2022
В Алтайском крае отменили масочный режим
Масочный режим отменили в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:56
2022-06-07T08:56
2022-06-07T09:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
алтайский край
виктор томенко
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 7 июн - РИА Новости. Масочный режим отменили в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона."По решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко внесены изменения в указ главы региона от 01.03.2022 № 26 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". С 7 июня на период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, на транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе", - говорится в сообщении.При этом сохраняется рекомендация управления роспотребнадзора по Алтайскому краю о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.В понедельник на Алтае выявили 58 новых случаев коронавируса. За все время заболели около 270 тысяч жителей края.
https://ria.ru/20220605/revaktsinatsiya-1793280828.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алтайский край, виктор томенко, новости - туризм
08:56 07.06.2022 (обновлено: 09:33 07.06.2022)
В Алтайском крае отменили масочный режим
В Алтайском крае отменили масочный режим, введенный из-за коронавируса