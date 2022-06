https://ria.ru/20220607/marshal-1793445408.html

Биография Александра Маршала

Биография Александра Маршала - РИА Новости, 07.06.2022

Биография Александра Маршала

Рок-музыкант, певец и композитор Александр Витальевич Маршал (настоящая фамилия Миньков) родился 7 июня 1957 года в станице Кореновская (ныне город Кореновск)... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T02:20

2022-06-07T02:20

2022-06-07T02:21

справки

александр маршал

стас намин

николай носков

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793452106_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_d94fadb85c19176fe8c95dd87ee2b637.jpg

Рок-музыкант, певец и композитор Александр Витальевич Маршал (настоящая фамилия Миньков) родился 7 июня 1957 года в станице Кореновская (ныне город Кореновск) Краснодарского края.В семь лет переехал с семьей в Тихорецк (Краснодарский край), где учился в музыкальной школе по классу фортепиано, в возрасте 15 лет – в Сальск (Ростовская область), где будущий музыкант создал свой первый музыкально-вокальный коллектив "Степняки". Группа выступала на городских концертах, свадьбах и танцевальных вечерах. В 1974 году Александр Миньков поступил в Ставропольское высшее военно-авиационное училище летчиков и штурманов ПВО по специализации "Штурман боевого управления", где проучился два года. Здесь он получил свое прозвище "Маршал", ставшее сценическим псевдонимом.После училища служил в армии, затем работал матросом-спасателем в Крыму, механиком в фирме "Союзаттракцион". Вскоре организовал ансамбль "Пилигримы".В 1980 году певец переехал в Москву. Работал с "Москонцертом", играл в группе "Аракс". В начале 1980-х годов пришел в группу Стаса Намина "Цветы". В 1987 году был приглашен Наминым в его новую группу "Парк Горького" (Gorky Park) бас-гитаристом. В 1989 году группа выпустила первый альбом Gorky Park. Его сингл Bang попал в топ-15 на американском MTV и дошел до третьей строчки. А сингл Try to Find Me добрался до 81 места в Billboard Hot 100, сделав Gorky Park первой русской группой, попавшей в национальный американский чарт. В 1990 году группа отправилась на гастроли в США.После ухода вокалиста Николая Носкова Маршал стал солистом "Парка Горького".В 1992 году группа записала второй альбом Moscow Calling (другое название Gorky Park II), который завоевал "золотые" и "платиновые" статусы во многих странах мира от Скандинавии до Юго-Восточной Азии.Несколько лет Александр Маршал проживал в США.В 1998 году он покинул "Парк Горького", начав сольную карьеру в России. 25 декабря 1998 года компанией "ОРТ Рекордс" был выпущен дебютный компакт-диск певца "Может быть". Основными треками стали композиции "Погоди-постой", "Орел", "Улетаю вновь", "На перекрестке", "Ливень", ставшие хитами.В 1999 году в Краснодаре состоялся первый сольный концерт Александра Маршала, в 2000 году он презентовал альбом "Там, где я не был", в котором стал автором большинства песен. В дальнейшем вышли альбомы: "Горец" (2000), "Белый пепел" (2001), "Я тебя никогда не забуду" (2003), "До свидания, полк" (2009), "До восхода ночной звезды" (2011), "Обернись" (2012) и др. В 2020 году вышел один из последних альбомов певца "Высота".Александр Маршал снялся в музыкальной мелодраме "Жара" (2019) в роли себя самого.Вокал Маршала звучит в фильмах " На безымянной высоте" (2004), "Монтана" (2007),"Истребители" (2013), "Истребители. Последний бой" (2015) и др.Маршал написал музыку к фильму "Мальтийский крест" (2008).С 2015 года ведет цикл программ "Легенды армии" на телеканале "Звезда".В 2021 году участвовал вместе с сыном в шоу "Две звезды" на Первом канале. Александр Маршал ведет активную общественную деятельность. В 2015 году входил в состав жюри Всероссийского конкурса "Новая Звезда".Член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.Член Общественного совета при Следственном комитете РФ.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017). Дважды лауреат премии ФСБ России за цикл военно-патриотических песен (2006, 2010). Лауреат премии "Овация" (1999). Многократный лауреат премий Русского радио "Золотой граммофон" и Радио Шансон "Шансон года", "Песня года" и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр маршал, стас намин, николай носков, россия, сша