https://ria.ru/20220607/mali-1793641396.html
В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам
В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам - РИА Новости, 07.06.2022
В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам
Военные в Мали установили переходный период продолжительностью в два года прежде чем власть в стране будет передана гражданским лицам, сообщается в указе,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:09
2022-06-07T09:09
2022-06-07T09:09
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Военные в Мали установили переходный период продолжительностью в два года прежде чем власть в стране будет передана гражданским лицам, сообщается в указе, подписанном президентом переходного периода, полковником Ассими Гоитой."Переходный периода устанавливается на 24 месяца, начиная с 26 марта 2022 года", - говорится в указе, текст которого зачитал представитель военных властей Мали полковник Абдулайе Майга в эфире нацтелевидения ORTM.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20220602/mali-1792505528.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, бамако
В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам
Военные в Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Военные в Мали установили переходный период продолжительностью в два года прежде чем власть в стране будет передана гражданским лицам, сообщается в указе, подписанном президентом переходного периода, полковником Ассими Гоитой.
"Переходный периода устанавливается на 24 месяца, начиная с 26 марта 2022 года", - говорится в указе, текст которого зачитал представитель военных властей Мали
полковник Абдулайе Майга в эфире нацтелевидения ORTM.
Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако
. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.
Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.