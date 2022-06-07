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В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам - РИА Новости, 07.06.2022
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В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам
В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам - РИА Новости, 07.06.2022
В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам
Военные в Мали установили переходный период продолжительностью в два года прежде чем власть в стране будет передана гражданским лицам, сообщается в указе,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:09
2022-06-07T09:09
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Военные в Мали установили переходный период продолжительностью в два года прежде чем власть в стране будет передана гражданским лицам, сообщается в указе, подписанном президентом переходного периода, полковником Ассими Гоитой."Переходный периода устанавливается на 24 месяца, начиная с 26 марта 2022 года", - говорится в указе, текст которого зачитал представитель военных властей Мали полковник Абдулайе Майга в эфире нацтелевидения ORTM.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
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в мире, мали, бамако
09:09 07.06.2022
 
В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам

Военные в Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в столице Мали Бамако
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие в столице Мали Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Военные в Мали установили переходный период продолжительностью в два года прежде чем власть в стране будет передана гражданским лицам, сообщается в указе, подписанном президентом переходного периода, полковником Ассими Гоитой.
"Переходный периода устанавливается на 24 месяца, начиная с 26 марта 2022 года", - говорится в указе, текст которого зачитал представитель военных властей Мали полковник Абдулайе Майга в эфире нацтелевидения ORTM.
Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.
Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 04:50
СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев
 
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