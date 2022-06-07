https://ria.ru/20220607/mali-1793641396.html

В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам

В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам - РИА Новости, 07.06.2022

В Мали установили двухлетний период для передачи власти гражданским лицам

Военные в Мали установили переходный период продолжительностью в два года прежде чем власть в стране будет передана гражданским лицам, сообщается в указе,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:09

2022-06-07T09:09

2022-06-07T09:09

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мали

бамако

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Военные в Мали установили переходный период продолжительностью в два года прежде чем власть в стране будет передана гражданским лицам, сообщается в указе, подписанном президентом переходного периода, полковником Ассими Гоитой."Переходный периода устанавливается на 24 месяца, начиная с 26 марта 2022 года", - говорится в указе, текст которого зачитал представитель военных властей Мали полковник Абдулайе Майга в эфире нацтелевидения ORTM.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.

https://ria.ru/20220602/mali-1792505528.html

мали

бамако

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мали, бамако