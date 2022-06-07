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Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/makeevka-1793754756.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР
Украинские войска в 14.00 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:10
2022-06-07T15:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793590432.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, макеевка, украина, вооруженные силы украины
15:10 07.06.2022
 
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Донецкой области
Последствия обстрелов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск из РСЗО "Град".
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Зеленский назвал ситуацию в Запорожской области самой угрожающей для ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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