https://ria.ru/20220607/makeevka-1793754756.html

Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР

Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР

Украинские войска в 14.00 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:10

2022-06-07T15:10

2022-06-07T15:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793590432.html

донецкая народная республика

макеевка

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донецкая народная республика, макеевка, украина, вооруженные силы украины