https://ria.ru/20220607/makeevka-1793754756.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР
Украинские войска в 14.00 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:10
2022-06-07T15:10
2022-06-07T15:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148682/55/1486825545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8300def53ebbb772c1673458b750b66f.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793590432.html
донецкая народная республика
макеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148682/55/1486825545_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4d2ed94818c01b00cc2b4e75916f2f8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, макеевка, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке