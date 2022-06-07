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В Луганске построят медицинский центр по заказу Минобороны России
В Луганске построят медицинский центр по заказу Минобороны России - РИА Новости, 07.06.2022
В Луганске построят медицинский центр по заказу Минобороны России
В Луганске началось масштабное строительство многофункционального медицинского центра, заказанное Минобороны РФ, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:30
2022-06-07T15:30
2022-06-07T15:32
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
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минздрав лнр
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ЛУГАНСК, 7 июня - РИА Новости. В Луганске началось масштабное строительство многофункционального медицинского центра, заказанное Минобороны РФ, сообщило правительство ЛНР."По заказу Минобороны РФ в Луганске стартовало масштабное строительство многофункционального медицинского центра. Больницу построят "с нуля" за полгода. В ноябре она примет первых пациентов", - сообщило правительство в своем Telegram-канале.Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что центр будет специализироваться на лечении инфекционных больных, а его открытие "станет историческим событием в здравоохранении республики"."У нас достаточно ограниченные возможности по лечению, особенно инфекционных больных в республике. Это хорошо знают те, кто столкнулся с лечением коронавирусной инфекции", - рассказала Пащенко журналистам.По ее словам, проект-обоснование строительства такого центра был готов еще в 2018 году. Позже Минздрав ЛНР обратился за помощью к России."Такая практика существует в РФ уже давно, много подобных проектов построено… Пришли на помощь Минздрав РФ и Минобороны РФ, которое имеет огромный опыт в воздвижении подобных объектов", - сказала Пащенко.Глава Минздрава ЛНР заверила, что центр будет построен "в сжатые сроки". Центр позволит, в частности, решить острую для республики проблему обеспечения больных кислородом.
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здоровье - общество, россия, луганская народная республика, луганск, минздрав лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
15:30 07.06.2022 (обновлено: 15:32 07.06.2022)
В Луганске построят медицинский центр по заказу Минобороны России
В Луганске начали строительство многофункционального медцентра по заказу Минобороны России