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В Луганске построят медицинский центр по заказу Минобороны России

В Луганске построят медицинский центр по заказу Минобороны России - РИА Новости, 07.06.2022

В Луганске построят медицинский центр по заказу Минобороны России

В Луганске началось масштабное строительство многофункционального медицинского центра, заказанное Минобороны РФ, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:30

2022-06-07T15:30

2022-06-07T15:32

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

луганская народная республика

луганск

минздрав лнр

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ЛУГАНСК, 7 июня - РИА Новости. В Луганске началось масштабное строительство многофункционального медицинского центра, заказанное Минобороны РФ, сообщило правительство ЛНР."По заказу Минобороны РФ в Луганске стартовало масштабное строительство многофункционального медицинского центра. Больницу построят "с нуля" за полгода. В ноябре она примет первых пациентов", - сообщило правительство в своем Telegram-канале.Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что центр будет специализироваться на лечении инфекционных больных, а его открытие "станет историческим событием в здравоохранении республики"."У нас достаточно ограниченные возможности по лечению, особенно инфекционных больных в республике. Это хорошо знают те, кто столкнулся с лечением коронавирусной инфекции", - рассказала Пащенко журналистам.По ее словам, проект-обоснование строительства такого центра был готов еще в 2018 году. Позже Минздрав ЛНР обратился за помощью к России."Такая практика существует в РФ уже давно, много подобных проектов построено… Пришли на помощь Минздрав РФ и Минобороны РФ, которое имеет огромный опыт в воздвижении подобных объектов", - сказала Пащенко.Глава Минздрава ЛНР заверила, что центр будет построен "в сжатые сроки". Центр позволит, в частности, решить острую для республики проблему обеспечения больных кислородом.

https://ria.ru/20220607/rzhd-1793714101.html

россия

луганская народная республика

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здоровье - общество, россия, луганская народная республика, луганск, минздрав лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр