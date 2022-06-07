https://ria.ru/20220607/lnr-1793782684.html
Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР
Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР
Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:39
2022-06-07T16:39
2022-06-07T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793804923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1424f105e6168c1c127f91bee9fff65e.jpg
ГРОЗНЫЙ, 7 июн — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он опубликовал в Telegram-канале кадры активных боев в лесистой местности и жилых кварталах, на видео также заметны уничтоженные украинские боевики и оружие, которое чеченским бойцам досталось от противника."Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции", — написал он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР уже удалось освободить на 97 процентов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/dnr-1793760333.html
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793804923_231:0:1671:1080_1920x0_80_0_0_a70e4c50f97dddddef218257a5ad076a.jpg
Наступление чеченских подразделений на позиции украинских националистов
Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов
2022-06-07T16:39
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
16:39 07.06.2022 (обновлено: 20:16 07.06.2022)
Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР