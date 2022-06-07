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﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/lnr-1793782684.html
﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР
﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР
Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:39
2022-06-07T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 7 июн — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он опубликовал в Telegram-канале кадры активных боев в лесистой местности и жилых кварталах, на видео также заметны уничтоженные украинские боевики и оружие, которое чеченским бойцам досталось от противника."Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции", — написал он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР уже удалось освободить на 97 процентов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/dnr-1793760333.html
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россия
луганская народная республика
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Наступление чеченских подразделений на позиции украинских националистов
Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
16:39 07.06.2022 (обновлено: 20:16 07.06.2022)
 
﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР

﻿Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 июн — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он опубликовал в Telegram-канале кадры активных боев в лесистой местности и жилых кварталах, на видео также заметны уничтоженные украинские боевики и оружие, которое чеченским бойцам досталось от противника.
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"Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции", — написал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР уже удалось освободить на 97 процентов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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