https://ria.ru/20220607/lnr-1793782684.html

﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР

﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022

﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР

Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:39

2022-06-07T16:39

2022-06-07T20:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 7 июн — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР начали массированное наступление на территории республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он опубликовал в Telegram-канале кадры активных боев в лесистой местности и жилых кварталах, на видео также заметны уничтоженные украинские боевики и оружие, которое чеченским бойцам досталось от противника."Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции", — написал он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР уже удалось освободить на 97 процентов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/dnr-1793760333.html

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

россия

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наступление чеченских подразделений на позиции украинских националистов Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов 2022-06-07T16:39 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр