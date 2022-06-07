10:46 07.06.2022 (обновлено: 12:25 07.06.2022)
Силы ЛНР вместе с ВС России отбили укрепленный пункт под Боровским
Народная милиция ЛНР и ВС России отбили укрепленный пункт ВСУ под поселком Боровское
ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что совместно с российскими подразделениями отбила укрепленный пункт под поселком Боровское.
"Боевики даже не пытались держать оборону, бросив личные вещи и хваленое иностранное вооружение, в спешке отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями", — говорится в ролике, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
В оставленных украинскими войсками укреплениях были километры траншей, блиндажи и пулеметные точки.
Поселок Боровское находится в 12 километрах к юго-востоку от Северодонецка, на левом берегу реки Северский Донец.
В конце мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что боевики "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, запретив мирным жителям эвакуироваться.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.