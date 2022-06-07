https://ria.ru/20220607/lnr-1793669723.html

Силы ЛНР вместе с ВС России отбили укрепленный пункт под Боровским

Силы ЛНР вместе с ВС России отбили укрепленный пункт под Боровским - РИА Новости, 07.06.2022

Силы ЛНР вместе с ВС России отбили укрепленный пункт под Боровским

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что совместно с российскими подразделениями отбила укрепленный пункт под поселком Боровское. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:46

2022-06-07T10:46

2022-06-07T12:25

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что совместно с российскими подразделениями отбила укрепленный пункт под поселком Боровское.В оставленных украинскими войсками укреплениях были километры траншей, блиндажи и пулеметные точки.Поселок Боровское находится в 12 километрах к юго-востоку от Северодонецка, на левом берегу реки Северский Донец.В конце мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что боевики "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, запретив мирным жителям эвакуироваться.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220607/minoborony-1793640591.html

https://ria.ru/20220606/pobeda-1793614402.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Противник особого сопротивления не составил": под Боровским отбит укрепрайон нацистов НМ ЛНР совместно с союзными войсками отбили укрепрайон нацистов под Боровским. 2022-06-07T10:46 true PT2M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр