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Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР
Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР - РИА Новости, 07.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 25 человек и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:06
2022-06-07T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 25 человек и четыре бронетранспортера.В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли 41 человека за сутки."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава, четыре бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
10:06 07.06.2022 (обновлено: 10:18 07.06.2022)
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила 25 украинских военных и четыре БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции ЛНР
Бойцы народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 25 человек и четыре бронетранспортера.
В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли 41 человека за сутки.
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"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава, четыре бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
 
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