https://ria.ru/20220607/lnr-1793661744.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР
Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР - РИА Новости, 07.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 25 человек и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:06
2022-06-07T10:06
2022-06-07T10:18
специальная военная операция на украине
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лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 25 человек и четыре бронетранспортера.В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли 41 человека за сутки."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава, четыре бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
10:06 07.06.2022 (обновлено: 10:18 07.06.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила 25 украинских военных и четыре БТР