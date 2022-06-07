https://ria.ru/20220607/lnr-1793661744.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР

Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР - РИА Новости, 07.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 25 украинских военных и четыре БТР

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 25 человек и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:06

2022-06-07T10:06

2022-06-07T10:18

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 25 человек и четыре бронетранспортера.В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли 41 человека за сутки."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава, четыре бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр