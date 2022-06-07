12:03 07.06.2022 (обновлено: 12:54 07.06.2022)
На Украине исключат "Войну и мир" из школьной программы
Министерство образования Украины решило исключить "Войну и мир" из школьной программы
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска.
"Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, "Война и мир", такого на Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевает "оркские войска", все исчезнет из программы зарубежной литературы", — сказал чиновник в эфире телеканала "Украина 24".
При этом он подтвердил, что пока не принято окончательное решение относительно того, кого именно из российских писателей исключат из программы зарубежной литературы.
Ранее депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина сообщила, что проверки школ на территориях, перешедших под контроль республики, показали, что русская литература преподавалась в них как иностранная, а стихи Александра Пушкина и Михаила Лермонтова изучались в переводе на украинский язык.
В апреле росгвардейцы обнаружили в одной из школ Харьковской области учебники, пропагандирующие идеи нацизма, созданные на основе методичек НАТО. В них Россия представляется врагом, агрессором и оккупантом для Украины и стран Запада.