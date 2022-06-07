https://ria.ru/20220607/literatura-1793691762.html

На Украине исключат "Войну и мир" из школьной программы

На Украине исключат "Войну и мир" из школьной программы - РИА Новости, 07.06.2022

На Украине исключат "Войну и мир" из школьной программы

Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:03

2022-06-07T12:03

2022-06-07T12:54

украина

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образование

лев толстой (писатель)

министерство образования и науки украины

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культура

литература

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска.При этом он подтвердил, что пока не принято окончательное решение относительно того, кого именно из российских писателей исключат из программы зарубежной литературы.Ранее депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина сообщила, что проверки школ на территориях, перешедших под контроль республики, показали, что русская литература преподавалась в них как иностранная, а стихи Александра Пушкина и Михаила Лермонтова изучались в переводе на украинский язык.В апреле росгвардейцы обнаружили в одной из школ Харьковской области учебники, пропагандирующие идеи нацизма, созданные на основе методичек НАТО. В них Россия представляется врагом, агрессором и оккупантом для Украины и стран Запада.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, образование, лев толстой (писатель), министерство образования и науки украины, школа, культура, литература