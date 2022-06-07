https://ria.ru/20220607/lgbt-1793826822.html
В ГД внесли проект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ
В ГД внесли проект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 07.06.2022
В ГД внесли проект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ
Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:02
2022-06-07T19:02
2022-06-07T19:02
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, проект доступен в думской электронной базе.Политики предлагают признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ, которая ранее регулировала штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Предлагается ввести новую статью 6.37 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", распространив наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.Пропаганда ЛГБТ повлечет штраф от 40 до 50 тысяч рублей - для граждан, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей - для должностных лиц; от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток - для юрлиц.Пропаганда среди детей будет наказываться штрафом от 50 тысяч до 100 тысяч рублей - для граждан; в 500 тысяч - для должностных лиц; в пять миллионов рублей - для юрлиц.Те же деяния, совершенные с применением СМИ и Интернета будут наказываться штрафом до 500 тысяч рублей для граждан, до миллиона рублей для должностных лиц и до 10 миллионов рублей для юрлиц.Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф составит до 500 тысяч рублей с возможностью административного выдворения за пределы РФ.
https://ria.ru/20220606/tanets-1793601259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, республика крым, севастополь, лгбт-сообщество
В ГД внесли проект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, проект доступен в думской электронной базе
.
Политики предлагают признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ
, которая ранее регулировала штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Предлагается ввести новую статью 6.37 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", распространив наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.
Пропаганда ЛГБТ повлечет штраф от 40 до 50 тысяч рублей - для граждан, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей - для должностных лиц; от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток - для юрлиц.
Пропаганда среди детей будет наказываться штрафом от 50 тысяч до 100 тысяч рублей - для граждан; в 500 тысяч - для должностных лиц; в пять миллионов рублей - для юрлиц.
Те же деяния, совершенные с применением СМИ и Интернета будут наказываться штрафом до 500 тысяч рублей для граждан, до миллиона рублей для должностных лиц и до 10 миллионов рублей для юрлиц.
Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф составит до 500 тысяч рублей с возможностью административного выдворения за пределы РФ.