14:02 07.06.2022 (обновлено: 23:49 07.06.2022)
Ле Пен заявила, что Россия обогатится после эмбарго ЕС на поставки нефти
Марин Ле Пен: Россия обогатится от продажи нефти другим странам после эмбарго ЕС
© AP Photo / Michel Euler Марин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости. Эмбарго ЕС на поставки российской нефти является глупостью, Россия только обогатится от продажи своей нефти другим странам, считает бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.
"Это глупые санкции, которые вредят французам. Российская нефть, которую не купим мы, будет продана другим. И прекращение поставок российской нефти приведет к подорожанию цен на нефть. А Россия еще больше обогатится от продажи нефти другим странам. <...> Так что Россия будет только рада", — сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Info, комментируя запрет ЕС на поставки российской нефти.
По ее словам, эмбарго на российскую нефть, а также возможное эмбарго на российский газ, которое ЕС может ввести в будущем, будут иметь серьезные последствия для французских граждан.
Ранее ЕС опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкций предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.