https://ria.ru/20220607/lepen-1793732202.html

Ле Пен заявила, что Россия обогатится после эмбарго ЕС на поставки нефти

Ле Пен заявила, что Россия обогатится после эмбарго ЕС на поставки нефти - РИА Новости, 07.06.2022

Ле Пен заявила, что Россия обогатится после эмбарго ЕС на поставки нефти

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти является глупостью, Россия только обогатится от продажи своей нефти другим странам, считает бывший кандидат в президенты РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:02

2022-06-07T14:02

2022-06-07T23:49

экономика

владимир путин

россия

сша

цены на нефть

евросоюз

swift

марин ле пен

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ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости. Эмбарго ЕС на поставки российской нефти является глупостью, Россия только обогатится от продажи своей нефти другим странам, считает бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен."Это глупые санкции, которые вредят французам. Российская нефть, которую не купим мы, будет продана другим. И прекращение поставок российской нефти приведет к подорожанию цен на нефть. А Россия еще больше обогатится от продажи нефти другим странам. <...> Так что Россия будет только рада", — сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Info, комментируя запрет ЕС на поставки российской нефти.По ее словам, эмбарго на российскую нефть, а также возможное эмбарго на российский газ, которое ЕС может ввести в будущем, будут иметь серьезные последствия для французских граждан.Ранее ЕС опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкций предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220607/katastrofa-1793632820.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793370117.html

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экономика, владимир путин, россия, сша, цены на нефть, евросоюз, swift, марин ле пен