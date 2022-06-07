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ВС России не допустили повреждения памятников Святогорской лавры
ВС России не допустили повреждения памятников Святогорской лавры - РИА Новости, 07.06.2022
ВС России не допустили повреждения памятников Святогорской лавры
Никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР российскими военнослужащими не допущено,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:01
2022-06-07T12:01
2022-06-07T13:45
специальная военная операция на украине
святогорск
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР российскими военнослужащими не допущено, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры российскими военнослужащими не допущено", - сказал он.
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святогорск
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Кадры Святогорской Лавры с БПЛА
Украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты, сообщил во вторник глава Святогорска Владимир Бандура в опубликованном Минобороны России видео. "Есть информация, и подтвержденная, то, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают этот факт. Следующее, - все органы ВСУ делают мародерства, грабежи, беспредел одним словом", - сообщил он.
2022-06-07T12:01
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святогорск, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:01 07.06.2022 (обновлено: 13:45 07.06.2022)
ВС России не допустили повреждения памятников Святогорской лавры
Минобороны: ВС России не допустили повреждения памятников Святогорской лавры