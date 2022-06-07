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ВС России не допустили повреждения памятников Святогорской лавры

ВС России не допустили повреждения памятников Святогорской лавры - РИА Новости, 07.06.2022

ВС России не допустили повреждения памятников Святогорской лавры

Никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР российскими военнослужащими не допущено,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:01

2022-06-07T12:01

2022-06-07T13:45

специальная военная операция на украине

святогорск

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР российскими военнослужащими не допущено, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры российскими военнослужащими не допущено", - сказал он.

https://ria.ru/20220606/pushilin-1793596773.html

святогорск

украина

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Кадры Святогорской Лавры с БПЛА Украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты, сообщил во вторник глава Святогорска Владимир Бандура в опубликованном Минобороны России видео. "Есть информация, и подтвержденная, то, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают этот факт. Следующее, - все органы ВСУ делают мародерства, грабежи, беспредел одним словом", - сообщил он. 2022-06-07T12:01 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

святогорск, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)