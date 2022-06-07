https://ria.ru/20220607/latviya-1793765573.html

Правительство Латвии одобрило полный переход образования на латышский язык

Правительство Латвии одобрило полный переход образования на латышский язык - РИА Новости, 07.06.2022

Правительство Латвии одобрило полный переход образования на латышский язык

Кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык -... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:43

2022-06-07T15:43

2022-06-07T15:54

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латвия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский - в течение трех лет, сообщает пресс-служба латвийского правительства."Сегодня, 7 июня 2022 года, кабинет министров утвердил поправки к "Закону об образовании" и Закону об общем образовании", которые предусматривают переход на обучение только на латышском языке в течение трех лет", - говорится в сообщении на сайте правительства.Согласно поправкам в законы, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на государственном языке в дошкольном образовании и в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы. Отмечается, что сейчас учащиеся 1-6 классов обязаны изучать не менее 50% учебного плана на латышском, а учащиеся 7-9 классов - не менее 80%."Сегодня мы исправляем систему, существовавшую 30 лет после обретения независимости, при которой детей делили по языку, используемому в семье. Эти изменения должны были быть внесены еще в 1990-е годы. Если это не исправить сегодня, возможные последствия могут быть очень серьезными. Я надеюсь, что сейм тоже не будет медлить, и вместе мы сможем принять эти поправки в течение этого срока", — приводит пресс-служба слова министра образования и науки Латвии Аниты Муйжниеце.Отмечается, что на этапе начального образования школьники-представители нацменьшинств смогут изучать язык и историю культуры меньшинств по желанию.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/latviya-1793453607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, латвия