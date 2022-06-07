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Пушилин выразил соболезнования близким генерал-лейтенанта Кутузова - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/kutuzov-1793637261.html
Пушилин выразил соболезнования близким генерал-лейтенанта Кутузова
Пушилин выразил соболезнования близким генерал-лейтенанта Кутузова - РИА Новости, 07.06.2022
Пушилин выразил соболезнования близким генерал-лейтенанта Кутузова
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования близким погибшего генерал-лейтенанта Романа Кутузова, заявив, что тот "личным примером... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:26
2022-06-07T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
днр
лнр
донбасс
россия
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования близким погибшего генерал-лейтенанта Романа Кутузова, заявив, что тот "личным примером показывал, как служить Родине"."Встречаются люди, с которыми сразу находишь общий язык, возникает доверие и полное взаимопонимание. Именно таким человеком для меня был генерал-лейтенант Кутузов Роман Владимирович — Туман. К огромному сожалению, был… Он знал свое дело, ко всему относился основательно и со знанием жизни. Личным примером показывал, как надо служить Родине... Выражаю искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича", - написал Пушилин в Telegram-канале.Глава республики подчеркнул, что за Кутузовым "шли бойцы", а он "берег их жизни".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, денис пушилин, днр, лнр, донбасс, россия
08:26 07.06.2022 (обновлено: 12:26 07.06.2022)
 
Пушилин выразил соболезнования близким генерал-лейтенанта Кутузова

Пушилин выразил соболезнования близким генерал-лейтенанта Кутузова, погибшего в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГенерал-майор Роман Кутузов
Генерал-майор Роман Кутузов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Генерал-майор Роман Кутузов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования близким погибшего генерал-лейтенанта Романа Кутузова, заявив, что тот "личным примером показывал, как служить Родине".
"Встречаются люди, с которыми сразу находишь общий язык, возникает доверие и полное взаимопонимание. Именно таким человеком для меня был генерал-лейтенант Кутузов Роман Владимирович — Туман. К огромному сожалению, был… Он знал свое дело, ко всему относился основательно и со знанием жизни. Личным примером показывал, как надо служить Родине... Выражаю искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что за Кутузовым "шли бойцы", а он "берег их жизни".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДНРЛНРДонбассРоссия
 
 
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