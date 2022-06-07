https://ria.ru/20220607/kurs-1793775632.html

Курс доллара на среду составил 60,96 рубля, евро — 64,57 рубля

Курс доллара на среду составил 60,96 рубля, евро — 64,57 рубля - РИА Новости, 07.06.2022

Курс доллара на среду составил 60,96 рубля, евро — 64,57 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился 15,29 копейки, до 60,9565 рубля, курс евро - на 29,7 копейки, до 64,5699 рубля, следует РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:18

2022-06-07T16:18

2022-06-07T16:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился 15,29 копейки, до 60,9565 рубля, курс евро - на 29,7 копейки, до 64,5699 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа