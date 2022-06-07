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Курс доллара на среду составил 60,96 рубля, евро — 64,57 рубля
Курс доллара на среду составил 60,96 рубля, евро — 64,57 рубля - РИА Новости, 07.06.2022
Курс доллара на среду составил 60,96 рубля, евро — 64,57 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился 15,29 копейки, до 60,9565 рубля, курс евро - на 29,7 копейки, до 64,5699 рубля, следует РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:18
2022-06-07T16:18
2022-06-07T16:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился 15,29 копейки, до 60,9565 рубля, курс евро - на 29,7 копейки, до 64,5699 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Курс доллара на среду составил 60,96 рубля, евро — 64,57 рубля
Официальный курс доллара на среду опустился до 60,96 рубля, евро — до 64,57 рубля