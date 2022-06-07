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Минобороны уличило Зеленского во лжи о том, кто разрушает объекты культуры - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/kultura-1793689092.html
Минобороны уличило Зеленского во лжи о том, кто разрушает объекты культуры
Минобороны уличило Зеленского во лжи о том, кто разрушает объекты культуры - РИА Новости, 07.06.2022
Минобороны уличило Зеленского во лжи о том, кто разрушает объекты культуры
Обвинения Владимира Зеленского в адрес российской армии, что та якобы уничтожает украинское культурное наследие, являются ложью, ВС РФ в ходе спецоперации не... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:56
2022-06-07T12:07
специальная военная операция на украине
новости культуры
вооруженные силы рф
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обвинения Владимира Зеленского в адрес российской армии, что та якобы уничтожает украинское культурное наследие, являются ложью, ВС РФ в ходе спецоперации не допускают обстрелов таких объектов, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу", - сказал он.Конашенков подчеркнул, что ВС РФ продолжают специальную операцию на Донбассе, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия. "Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть", - отметил представитель российского военного ведомства.
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новости культуры, вооруженные силы рф, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
11:56 07.06.2022 (обновлено: 12:07 07.06.2022)
 
Минобороны уличило Зеленского во лжи о том, кто разрушает объекты культуры

Конашенков: Зеленский вновь солгал, говоря, что Россия разрушает объекты культуры Украины

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обвинения Владимира Зеленского в адрес российской армии, что та якобы уничтожает украинское культурное наследие, являются ложью, ВС РФ в ходе спецоперации не допускают обстрелов таких объектов, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу", - сказал он.
Конашенков подчеркнул, что ВС РФ продолжают специальную операцию на Донбассе, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия. "Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть", - отметил представитель российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеНовости культурыВооруженные силы РФВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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