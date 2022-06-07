https://ria.ru/20220607/ktoikakinfografika-1793373841.html
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию - РИА Новости, 07.06.2022
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию
Война, пусть даже и наркотическая, – это прежде всего люди, которые в ней участвуют. Наша инфографика показывает, кто и какие роли играет в украинской наркоэкспансии.
2022-06-07T12:01
2022-06-07T12:01
2022-06-07T13:51
дурь
украина
россия
наркотики
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793528225_0:468:680:851_1920x0_80_0_0_22cb2758592463b4f47f5808e2e9a3c5.png
В наркоцепочке, обеспечивающей производство и сбыт наркотиков в России, состоят десятки людей – от владельцев магазинов в даркнете до обычных курьеров.Одну из главных ролей в украинских наркосиндикатах играют кураторы из СБУ. На них возложен широкий круг обязанностей – от организации производства запрещенных веществ до вербовки "персонала".Вербовка людей, отвечающих за распространение и сбыт наркотиков в России, происходит по одной и той же схеме.
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793528225_0:404:680:914_1920x0_80_0_0_a5cc61cfab319539388eb5feaa0f4f06.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, инфографика, россия, наркотики, служба безопасности украины
12:01 07.06.2022 (обновлено: 13:51 07.06.2022)
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию
Война, пусть даже и наркотическая, – это прежде всего люди, которые в ней участвуют. Наша инфографика показывает, кто и какие роли играет в украинской наркоэкспансии.
В наркоцепочке, обеспечивающей производство и сбыт наркотиков в России, состоят десятки людей – от владельцев магазинов в даркнете до обычных курьеров.
Одну из главных ролей в украинских наркосиндикатах играют кураторы из СБУ. На них возложен широкий круг обязанностей – от организации производства запрещенных веществ до вербовки "персонала".
Вербовка людей, отвечающих за распространение и сбыт наркотиков в России, происходит по одной и той же схеме.