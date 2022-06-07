https://ria.ru/20220607/ktoikakinfografika-1793373841.html

Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию

Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию - РИА Новости, 07.06.2022

Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию

Война, пусть даже и наркотическая, – это прежде всего люди, которые в ней участвуют. Наша инфографика показывает, кто и какие роли играет в украинской наркоэкспансии.

2022-06-07T12:01

2022-06-07T12:01

2022-06-07T13:51

дурь

украина

россия

наркотики

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793528225_0:468:680:851_1920x0_80_0_0_22cb2758592463b4f47f5808e2e9a3c5.png

В наркоцепочке, обеспечивающей производство и сбыт наркотиков в России, состоят десятки людей – от владельцев магазинов в даркнете до обычных курьеров.Одну из главных ролей в украинских наркосиндикатах играют кураторы из СБУ. На них возложен широкий круг обязанностей – от организации производства запрещенных веществ до вербовки "персонала".Вербовка людей, отвечающих за распространение и сбыт наркотиков в России, происходит по одной и той же схеме.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, инфографика, россия, наркотики, служба безопасности украины