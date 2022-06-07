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Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию - РИА Новости, 07.06.2022
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Дурь
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Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию - РИА Новости, 07.06.2022
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию
Война, пусть даже и наркотическая, – это прежде всего люди, которые в ней участвуют. Наша инфографика показывает, кто и какие роли играет в украинской наркоэкспансии.
2022-06-07T12:01
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дурь
украина
россия
наркотики
служба безопасности украины
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В наркоцепочке, обеспечивающей производство и сбыт наркотиков в России, состоят десятки людей – от владельцев магазинов в даркнете до обычных курьеров.Одну из главных ролей в украинских наркосиндикатах играют кураторы из СБУ. На них возложен широкий круг обязанностей – от организации производства запрещенных веществ до вербовки "персонала".Вербовка людей, отвечающих за распространение и сбыт наркотиков в России, происходит по одной и той же схеме.
украина
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украина, инфографика, россия, наркотики, служба безопасности украины
12:01 07.06.2022 (обновлено: 13:51 07.06.2022)
 

Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию

Читать ria.ru в
Война, пусть даже и наркотическая, – это прежде всего люди, которые в ней участвуют. Наша инфографика показывает, кто и какие роли играет в украинской наркоэкспансии.
В наркоцепочке, обеспечивающей производство и сбыт наркотиков в России, состоят десятки людей – от владельцев магазинов в даркнете до обычных курьеров.
Основные роли в наркоцепочке. ИнфографикаОсновные роли в наркоцепочке. Инфографика
Одну из главных ролей в украинских наркосиндикатах играют кураторы из СБУ. На них возложен широкий круг обязанностей – от организации производства запрещенных веществ до вербовки "персонала".
Основные задачи кураторов. ИнфографикаОсновные задачи кураторов. Инфографика
Вербовка людей, отвечающих за распространение и сбыт наркотиков в России, происходит по одной и той же схеме.
Вербовка наркокурьеров. ИнфографикаВербовка наркокурьеров. Инфографика
 
ДурьУкраинаРоссияНаркотикиСлужба безопасности Украины
 
 
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