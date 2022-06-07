https://ria.ru/20220607/krym-1793629128.html

Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России

Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России - РИА Новости, 07.06.2022

Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России

Крым — законная часть России, а легитимность состоявшегося там референдума не подлежит сомнению, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T05:48

2022-06-07T05:48

2022-06-07T05:53

россия

запорожская область

херсонская область

украина

республика крым

в мире

владимир рогов

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Крым — законная часть России, а легитимность состоявшегося там референдума не подлежит сомнению, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в мире все прекрасно понимают, что жители полуострова законно воспользовались своим правом на самоопределение и воссоединились с Россией.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793570684.html

россия

запорожская область

херсонская область

украина

республика крым

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россия, запорожская область, херсонская область , украина, республика крым, в мире, владимир рогов, симферополь