Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/krym-1793629128.html
Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России
Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России - РИА Новости, 07.06.2022
Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России
Крым — законная часть России, а легитимность состоявшегося там референдума не подлежит сомнению, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T05:48
2022-06-07T05:53
россия
запорожская область
херсонская область
украина
республика крым
в мире
владимир рогов
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Крым — законная часть России, а легитимность состоявшегося там референдума не подлежит сомнению, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в мире все прекрасно понимают, что жители полуострова законно воспользовались своим правом на самоопределение и воссоединились с Россией.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793570684.html
россия
запорожская область
херсонская область
украина
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4a586e9c076b5bb1a15ce8e611d3c640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, херсонская область , украина, республика крым, в мире, владимир рогов, симферополь
05:48 07.06.2022 (обновлено: 05:53 07.06.2022)
 
Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России

Представитель администрации Запорожской области Рогов назвал Крым законной частью России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Крым — законная часть России, а легитимность состоявшегося там референдума не подлежит сомнению, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Крым является законной частью Российской Федерации. Проведенный в 2014 году референдум был безусловно легитимным, тут нет никаких сомнений. Мы <...> возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. Сегодня Крым это основная артерия, связывающая нас с большой Россией, начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей. Крым — это сегодня наш проводник в большую Россию", — отметил Рогов.

По его словам, в мире все прекрасно понимают, что жители полуострова законно воспользовались своим правом на самоопределение и воссоединились с Россией.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 18:44
В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России
 
РоссияЗапорожская областьХерсонская областьУкраинаРеспублика КрымВ миреВладимир РоговСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала