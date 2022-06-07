05:48 07.06.2022 (обновлено: 05:53 07.06.2022)
Власти Запорожской области назвали Крым законной частью России
Представитель администрации Запорожской области Рогов назвал Крым законной частью России
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Крым — законная часть России, а легитимность состоявшегося там референдума не подлежит сомнению, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Крым является законной частью Российской Федерации. Проведенный в 2014 году референдум был безусловно легитимным, тут нет никаких сомнений. Мы <...> возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией, начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей. Крым — это сегодня наш проводник в большую Россию", — отметил Рогов.
По его словам, в мире все прекрасно понимают, что жители полуострова законно воспользовались своим правом на самоопределение и воссоединились с Россией.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.