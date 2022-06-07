https://ria.ru/20220607/kreditovanie-1793729855.html

Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса

Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса - РИА Новости, 07.06.2022

Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса

Президент России Владимир Путин призвал ЦБ и правительство обратить внимание на динамику кредитования бизнеса. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:54

2022-06-07T13:54

2022-06-07T14:25

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ЦБ и правительство обратить внимание на динамику кредитования бизнеса."Хотел обратить внимание коллег из правительства и ЦБ на динамику кредитования бизнеса и выдачу ипотеки. Темпы здесь на текущий момент тоже сократились, и это несмотря на снижение ключевой ставки и запущенной программы государственной поддержки кредитования. Давайте сегодня отдельно остановимся на том, как повысить эффективность этих мер", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220607/spros-1793729135.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин