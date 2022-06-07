https://ria.ru/20220607/kreditovanie-1793729855.html
Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса
Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса - РИА Новости, 07.06.2022
Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса
Президент России Владимир Путин призвал ЦБ и правительство обратить внимание на динамику кредитования бизнеса. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:54
2022-06-07T13:54
2022-06-07T14:25
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ЦБ и правительство обратить внимание на динамику кредитования бизнеса."Хотел обратить внимание коллег из правительства и ЦБ на динамику кредитования бизнеса и выдачу ипотеки. Темпы здесь на текущий момент тоже сократились, и это несмотря на снижение ключевой ставки и запущенной программы государственной поддержки кредитования. Давайте сегодня отдельно остановимся на том, как повысить эффективность этих мер", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220607/spros-1793729135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
13:54 07.06.2022 (обновлено: 14:25 07.06.2022)
Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса
Путин призвал ЦБ и правительство обратить внимание на динамику кредитования бизнеса