https://ria.ru/20220607/kovpak-1793618476.html

В РВИО назвали имена, вычеркнутые националистами из украинской истории

В РВИО назвали имена, вычеркнутые националистами из украинской истории - РИА Новости, 07.06.2022

В РВИО назвали имена, вычеркнутые националистами из украинской истории

Имя Сидора Ковпака и других борцов с нацизмом сегодня практически полностью вычеркнуто из украинских учебников истории, их планомерная замена на пособников... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T00:21

2022-06-07T00:21

2022-06-07T01:23

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Имя Сидора Ковпака и других борцов с нацизмом сегодня практически полностью вычеркнуто из украинских учебников истории, их планомерная замена на пособников Гитлера привела страну к гражданскому конфликту в Донбассе, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 155 лет назад, 7 июня 1887 года, родился известный полководец Сидор Ковпак, возглавивший в годы Великой отечественной войны украинское партизанское движение. За годы войны Сумское партизанское соединение под командованием Ковпака прошло с боями по тылам немецко-фашистских войск и коллаборационистов более десяти тысяч километров, громя гарнизоны противника, пуская под откос его поезда, взрывая мосты, склады и боевую технику захватчиков.Главным подвигом этого военачальника считается знаменитый Карпатский рейд осени 1943 года. Тогда возглавляемые им части российских, украинских и белорусских партизан прошли за сто дней две тысячи километров от Белоруссии до Карпат по оккупированной фашистами правобережной Украине. После окончания войны активно занимался розыском и привлечением к ответственности пособников гитлеровцев из ОУН-УПА*.Историк подчеркнул, что сегодня Ковпак вообще исчез из украинских учебников, поскольку нынешней власти в Киеве не нужны такие герои, как и любые другие свидетельства общей борьбы русского, украинского, белорусского и других народов с нацизмом. По мнению Мягкова, у идеологических потомков Бандеры и Шухевича есть "зуб" на предводителя украинских партизан даже спустя многие десятилетия после его кончины."Это — тупиковая политика, она не приведет Украину к процветанию, а, наоборот, лишь спровоцирует крах ее государственности, от которой пока еще что-то осталось. Такая идеологическая накачка не отвечает интересам собственно даже украинского национализма — это нужно, прежде всего, Западу, чтобы использовать украинцев как пушечное мясо, решить за их счет свои задачи по ослаблению России", — подчеркнул собеседник агентства.Почему нацизм "воскрес"По мнению Мягкова, "живучесть" националистической идеологии на Украине связана в том числе с историческими ошибками советского руководства, которое в 1955 году амнистировало оставшихся в живых украинских нацистов. Из лагерей и тюрем они вернулись на Западную Украину, где долгое время находились в "спящем режиме", но смогли сохранить свою идеологию и передать ее потомкам, что позволило национализму вновь "поднять голову" в конце 80-х — начале 90-х."Кроме того, многих пособников нацизма из Украины приняли Канада и США, в эмиграции бывшие коллаборанты спокойно издавали газеты, распространяли свою идеологию среди украинской диаспоры, транслировали ее на малую родину", — напомнил историк.При этом научный директор РВИО считает несправедливым обвинять простых украинцев в том, что они поддались сегодня этой идеологии, поскольку транслируемые многие годы местными медиа посылы имеют "зомбирующий" эффект."Если это регулярно смотреть, то поверишь во что угодно: и в "героев-бандеровцев", и в "русских оккупантов", начнешь скандировать "кто не скачет — тот москаль" и так далее. К сожалению, таких "зомби" на Украине уже выросло несколько поколений", — посетовал Мягков."Перевоспитание" неизбежноВ то же время историк выразил уверенность, что по завершении спецоперации Вооруженных сил на Украине, одной из целей которой изначально ставилась денацификация, общество этой страны будет отрезано от вредоносных нарративов, и через некоторое время к нему придет осознание ошибочности курса на героизацию пособников нацизма."Я на сто процентов уверен, что по завершении спецоперации и достижении ее целей люди начнут получать правдивую информацию и очищение общества от деструктивной идеологии произойдет — на востоке страны это вообще займет несколько дней, в центральной Украине чуть подольше, что касается западной… Там понимают язык силы, и мы сейчас эту силу демонстрируем, так что и там перевоспитание неизбежно", — подчеркнул Мягков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220411/nyurnberg-1782889392.html

https://ria.ru/20181028/1531628618.html

https://ria.ru/20220519/stikhi-1789368793.html

https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777052780.html

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владимир путин, россия, украина, российское военно-историческое общество (рвио), донбасс, в мире