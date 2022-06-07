https://ria.ru/20220607/korrespondenty-1793770106.html
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР
Журналисты, в том числе РИА Новости, попали во вторник под обстрел украинских "Градов" под Попасной в ЛНР, передает корреспондент агентства. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:56
2022-06-07T15:56
2022-06-07T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
риа новости
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вооруженные силы украины
украина
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 7 июн - РИА Новости. Журналисты, в том числе РИА Новости, попали во вторник под обстрел украинских "Градов" под Попасной в ЛНР, передает корреспондент агентства.По его словам, в результате никто не пострадал.
https://ria.ru/20220603/donbass-1792882786.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риа новости, лнр, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика
15:56 07.06.2022 (обновлено: 15:58 07.06.2022)
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел со стороны украинских войск под Попасной