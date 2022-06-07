https://ria.ru/20220607/korrespondenty-1793770106.html

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР

Журналисты, в том числе РИА Новости, попали во вторник под обстрел украинских "Градов" под Попасной в ЛНР, передает корреспондент агентства. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:56

2022-06-07T15:56

2022-06-07T15:58

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 7 июн - РИА Новости. Журналисты, в том числе РИА Новости, попали во вторник под обстрел украинских "Градов" под Попасной в ЛНР, передает корреспондент агентства.По его словам, в результате никто не пострадал.

https://ria.ru/20220603/donbass-1792882786.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, риа новости, лнр, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика