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Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/korrespondenty-1793770106.html
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР
Журналисты, в том числе РИА Новости, попали во вторник под обстрел украинских "Градов" под Попасной в ЛНР, передает корреспондент агентства. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:56
2022-06-07T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
риа новости
лнр
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 7 июн - РИА Новости. Журналисты, в том числе РИА Новости, попали во вторник под обстрел украинских "Градов" под Попасной в ЛНР, передает корреспондент агентства.По его словам, в результате никто не пострадал.
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Наталья Макарова
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в мире, риа новости, лнр, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика
15:56 07.06.2022 (обновлено: 15:58 07.06.2022)
 
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел со стороны украинских войск под Попасной

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в городе Попасная
Разрушенный дом в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенный дом в городе Попасная. Архивное фото
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 7 июн - РИА Новости. Журналисты, в том числе РИА Новости, попали во вторник под обстрел украинских "Градов" под Попасной в ЛНР, передает корреспондент агентства.
По его словам, в результате никто не пострадал.
Пресса под прицелом – журналистов обстреляли на въезде в Северодонецк - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 13:41
Украинские войска обстреляли автомобили с журналистами в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРИА НовостиЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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