https://ria.ru/20220607/koronavirus-1793812601.html

В Израиле выросла заболеваемость COVID-19

В Израиле выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2022

В Израиле выросла заболеваемость COVID-19

Более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Израиле, сообщает издание Globes. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:15

2022-06-07T18:15

2022-06-07T18:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Израиле, сообщает издание Globes.Как пишет издание, за сутки выявлен 3731 случай заражения COVID-19. Индекс заражаемости R превышает 1 "в течение нескольких недель".Число больных в тяжелом состоянии выросло до 103.Ранее в Израиле были сняты последние ограничения по коронавирусу. Так, с 20 мая отменены обязательные ПЦР-тесты в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР. Решение было принято в связи со снижением заболеваемости в стране и по итогам оценки ситуации с участием специалистов минздрава и сотрудников Управления аэропортов.

https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790094958.html

израиль

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, израиль, здоровье - общество