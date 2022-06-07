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В Израиле выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2022
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В Израиле выросла заболеваемость COVID-19
В Израиле выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2022
В Израиле выросла заболеваемость COVID-19
Более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Израиле, сообщает издание Globes. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:15
2022-06-07T18:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
в мире
израиль
здоровье - общество
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Израиле, сообщает издание Globes.Как пишет издание, за сутки выявлен 3731 случай заражения COVID-19. Индекс заражаемости R превышает 1 "в течение нескольких недель".Число больных в тяжелом состоянии выросло до 103.Ранее в Израиле были сняты последние ограничения по коронавирусу. Так, с 20 мая отменены обязательные ПЦР-тесты в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР. Решение было принято в связи со снижением заболеваемости в стране и по итогам оценки ситуации с участием специалистов минздрава и сотрудников Управления аэропортов.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, израиль, здоровье - общество
18:15 07.06.2022 (обновлено: 18:17 07.06.2022)
 
В Израиле выросла заболеваемость COVID-19

В Израиле зафиксировали более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Израиле, сообщает издание Globes.
Как пишет издание, за сутки выявлен 3731 случай заражения COVID-19. Индекс заражаемости R превышает 1 "в течение нескольких недель".
Число больных в тяжелом состоянии выросло до 103.
Ранее в Израиле были сняты последние ограничения по коронавирусу. Так, с 20 мая отменены обязательные ПЦР-тесты в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР. Решение было принято в связи со снижением заболеваемости в стране и по итогам оценки ситуации с участием специалистов минздрава и сотрудников Управления аэропортов.
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