https://ria.ru/20220607/koronavirus-1793676139.html
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 167 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:11
2022-06-07T11:11
2022-06-07T11:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 167 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 167, госпитализировано - 165 человек, выздоровело - 344 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 189 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 772 365 случая коронавируса, выздоровели 2 581 598 человек, умерли 43 824 человек.
https://ria.ru/20220605/revaktsinatsiya-1793280828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
В Москве выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом