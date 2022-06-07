https://ria.ru/20220607/korabl-1793671582.html

Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем

Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем - РИА Новости, 07.06.2022

Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за неполадок с... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:55

2022-06-07T10:55

2022-06-07T10:55

наука

наса

spacex

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:715:1080:1323_1920x0_80_0_0_fdacdf79fcc013abc7a8c29c8ffc3348.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем, сообщается в релизе НАСА."НАСА и компания SpaceX отказываются от запуска на этой неделе Falcon 9 в рамках миссии CRS-25 по доставке грузов на МКС", - сообщается в релизе.Как отмечается, проблема была выявлена в минувшие выходные. По данным НАСА, во время загрузки топлива в Dragon была обнаружена повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигательной установки. После чего было принято решение слить горючее и окислитель, чтобы провести проверку и определить источник утечки.Как только ситуацию удастся прояснить, "совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую целевую дату запуска".Ранее НАСА сообщало, что отправка миссии на МКС была намечена на 10 июня.

https://ria.ru/20220601/stoimost-1792228431.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наса, spacex, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)