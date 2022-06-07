https://ria.ru/20220607/korabl-1793671582.html
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем - РИА Новости, 07.06.2022
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за неполадок с... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:55
2022-06-07T10:55
2022-06-07T10:55
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spacex
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем, сообщается в релизе НАСА."НАСА и компания SpaceX отказываются от запуска на этой неделе Falcon 9 в рамках миссии CRS-25 по доставке грузов на МКС", - сообщается в релизе.Как отмечается, проблема была выявлена в минувшие выходные. По данным НАСА, во время загрузки топлива в Dragon была обнаружена повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигательной установки. После чего было принято решение слить горючее и окислитель, чтобы провести проверку и определить источник утечки.Как только ситуацию удастся прояснить, "совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую целевую дату запуска".Ранее НАСА сообщало, что отправка миссии на МКС была намечена на 10 июня.
https://ria.ru/20220601/stoimost-1792228431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, spacex, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем
НАСА и SpaceX отказались от запуска корабля Cargo Dragon к МКС из-за проблем с двигателем
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем, сообщается в релизе НАСА.
"НАСА
и компания SpaceX
отказываются от запуска на этой неделе Falcon 9 в рамках миссии CRS-25 по доставке грузов на МКС
", - сообщается в релизе.
Как отмечается, проблема была выявлена в минувшие выходные. По данным НАСА, во время загрузки топлива в Dragon была обнаружена повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигательной установки. После чего было принято решение слить горючее и окислитель, чтобы провести проверку и определить источник утечки.
Как только ситуацию удастся прояснить, "совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую целевую дату запуска".
Ранее НАСА сообщало, что отправка миссии на МКС была намечена на 10 июня.