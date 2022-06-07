Рейтинг@Mail.ru
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220607/korabl-1793671582.html
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем - РИА Новости, 07.06.2022
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за неполадок с... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:55
2022-06-07T10:55
наука
наса
spacex
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:715:1080:1323_1920x0_80_0_0_fdacdf79fcc013abc7a8c29c8ffc3348.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем, сообщается в релизе НАСА."НАСА и компания SpaceX отказываются от запуска на этой неделе Falcon 9 в рамках миссии CRS-25 по доставке грузов на МКС", - сообщается в релизе.Как отмечается, проблема была выявлена в минувшие выходные. По данным НАСА, во время загрузки топлива в Dragon была обнаружена повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигательной установки. После чего было принято решение слить горючее и окислитель, чтобы провести проверку и определить источник утечки.Как только ситуацию удастся прояснить, "совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую целевую дату запуска".Ранее НАСА сообщало, что отправка миссии на МКС была намечена на 10 июня.
https://ria.ru/20220601/stoimost-1792228431.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_49:614:1030:1350_1920x0_80_0_0_726c92bd15ae35483ffd8db05c28f6d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наса, spacex, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
10:55 07.06.2022
 
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за неполадок с двигателем

НАСА и SpaceX отказались от запуска корабля Cargo Dragon к МКС из-за проблем с двигателем

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем, сообщается в релизе НАСА.
"НАСА и компания SpaceX отказываются от запуска на этой неделе Falcon 9 в рамках миссии CRS-25 по доставке грузов на МКС", - сообщается в релизе.
Как отмечается, проблема была выявлена в минувшие выходные. По данным НАСА, во время загрузки топлива в Dragon была обнаружена повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигательной установки. После чего было принято решение слить горючее и окислитель, чтобы провести проверку и определить источник утечки.
Как только ситуацию удастся прояснить, "совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую целевую дату запуска".
Ранее НАСА сообщало, что отправка миссии на МКС была намечена на 10 июня.
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 02:25Наука
В НАСА раскрыли стоимость американской лунной программы
 
НаукаНАСАSpaceXКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала