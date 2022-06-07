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Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы - РИА Новости, 07.06.2022
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Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы - РИА Новости, 07.06.2022
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год до 4,3% с 5,1%, говорится в докладе финансового института. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:44
2022-06-07T16:44
экономика
китай
всемирный банк
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год до 4,3% с 5,1%, говорится в докладе&nbsp; финансового института.Прогноз на 2023 год также ухудшен - до 5,2% с 5,3%.&nbsp;В 2024 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Китая на 5,1%."Активность резко замедлилась, в основном из-за вспышек COVID-19 и строгих ограничений, при этом рост потребительских расходов был особенно слабым", - поясняет Всемирный банк.
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экономика, китай, всемирный банк
16:44 07.06.2022
 
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы до 4,3 процента

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Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год до 4,3% с 5,1%, говорится в докладе  финансового института.
Прогноз на 2023 год также ухудшен - до 5,2% с 5,3%. 
В 2024 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Китая на 5,1%.
"Активность резко замедлилась, в основном из-за вспышек COVID-19 и строгих ограничений, при этом рост потребительских расходов был особенно слабым", - поясняет Всемирный банк.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года
 
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