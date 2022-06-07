https://ria.ru/20220607/kitay-1793783986.html
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы - РИА Новости, 07.06.2022
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год до 4,3% с 5,1%, говорится в докладе финансового института. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:44
2022-06-07T16:44
2022-06-07T16:44
экономика
китай
всемирный банк
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год до 4,3% с 5,1%, говорится в докладе финансового института.Прогноз на 2023 год также ухудшен - до 5,2% с 5,3%. В 2024 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Китая на 5,1%."Активность резко замедлилась, в основном из-за вспышек COVID-19 и строгих ограничений, при этом рост потребительских расходов был особенно слабым", - поясняет Всемирный банк.
https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793782195.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, всемирный банк
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы до 4,3 процента