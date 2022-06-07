https://ria.ru/20220607/kitay-1793783986.html

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы - РИА Новости, 07.06.2022

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год до 4,3% с 5,1%, говорится в докладе финансового института. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:44

2022-06-07T16:44

2022-06-07T16:44

экономика

китай

всемирный банк

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год до 4,3% с 5,1%, говорится в докладе финансового института.Прогноз на 2023 год также ухудшен - до 5,2% с 5,3%. В 2024 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Китая на 5,1%."Активность резко замедлилась, в основном из-за вспышек COVID-19 и строгих ограничений, при этом рост потребительских расходов был особенно слабым", - поясняет Всемирный банк.

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793782195.html

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, всемирный банк