https://ria.ru/20220607/kitay-1793669623.html
Студенты Китая поучаствовали в конкурсе чтецов стихотворений русских поэтов
Студенты Китая поучаствовали в конкурсе чтецов стихотворений русских поэтов - РИА Новости, 07.06.2022
Студенты Китая поучаствовали в конкурсе чтецов стихотворений русских поэтов
Студенты-русисты из 22 вузов китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли участие в конкурсе чтецов "Русская поэзия Серебряного века", финал которого РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:49
2022-06-07T10:49
2022-06-07T10:50
культура
сергей есенин
анна ахматова
харбин
россия
пекин
telegram (приложение)
китай
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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Студенты-русисты из 22 вузов китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли участие в конкурсе чтецов "Русская поэзия Серебряного века", финал которого состоялся 6 июня, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине."Шестого июня в Харбине состоялся финал конкурса чтецов стихотворений "Русской поэзии Серебряного века" среди китайских студентов. Мероприятие было приурочено к отмечаемому во всем мире международному Дню русского языка и проведено в онлайн-формате из-за сохраняющихся противоэпидемических ограничений на массовые мероприятия", — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.Соорганизаторами конкурса выступили генеральное консульство России в Харбине, Хэйлунцзянский университет, Ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Российский культурный центр в Пекине."В отборочном этапе конкурса принимали участие более 300 студентов-русистов из 22 хэйлунцзянских вузов. Выступления 44 финалистов оценивали члены конкурсного жюри, с российской стороны его председателем стал генконсул России в Харбине Владимир Ощепков", — добавили в генконсульстве.Отмечается, что "конкурс чтецов стал первым из запланированной в этом году серии мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и культуры на северо-востоке Китая".В свою очередь в Российском культурном центре в Пекине сообщили, что в финале конкурса 44 студента прочитали стихотворения Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, Иван Бунина и Николая Заболоцкого.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей есенин, анна ахматова, харбин, россия, пекин, telegram (приложение), китай, день русского языка, новости культуры
10:49 07.06.2022 (обновлено: 10:50 07.06.2022)
Студенты Китая поучаствовали в конкурсе чтецов стихотворений русских поэтов
Студенты из 22 вузов Китая приняли участие в конкурсе чтецов стихотворений русских поэтов
ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Студенты-русисты из 22 вузов китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли участие в конкурсе чтецов "Русская поэзия Серебряного века", финал которого состоялся 6 июня, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине.
"Шестого июня в Харбине состоялся финал конкурса чтецов стихотворений "Русской поэзии Серебряного века" среди китайских студентов. Мероприятие было приурочено к отмечаемому во всем мире международному Дню русского языка и проведено в онлайн-формате из-за сохраняющихся противоэпидемических ограничений на массовые мероприятия", — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Соорганизаторами конкурса выступили генеральное консульство России в Харбине, Хэйлунцзянский университет, Ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Российский культурный центр в Пекине.
"В отборочном этапе конкурса принимали участие более 300 студентов-русистов из 22 хэйлунцзянских вузов. Выступления 44 финалистов оценивали члены конкурсного жюри, с российской стороны его председателем стал генконсул России в Харбине Владимир Ощепков", — добавили в генконсульстве.
Отмечается, что "конкурс чтецов стал первым из запланированной в этом году серии мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и культуры на северо-востоке Китая".
В свою очередь в Российском культурном центре в Пекине сообщили, что в финале конкурса 44 студента прочитали стихотворения Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, Иван Бунина и Николая Заболоцкого.