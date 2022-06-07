https://ria.ru/20220607/kitay-1793669623.html

Студенты Китая поучаствовали в конкурсе чтецов стихотворений русских поэтов

Студенты Китая поучаствовали в конкурсе чтецов стихотворений русских поэтов - РИА Новости, 07.06.2022

Студенты Китая поучаствовали в конкурсе чтецов стихотворений русских поэтов

Студенты-русисты из 22 вузов китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли участие в конкурсе чтецов "Русская поэзия Серебряного века", финал которого РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:49

2022-06-07T10:49

2022-06-07T10:50

культура

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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Студенты-русисты из 22 вузов китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли участие в конкурсе чтецов "Русская поэзия Серебряного века", финал которого состоялся 6 июня, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине."Шестого июня в Харбине состоялся финал конкурса чтецов стихотворений "Русской поэзии Серебряного века" среди китайских студентов. Мероприятие было приурочено к отмечаемому во всем мире международному Дню русского языка и проведено в онлайн-формате из-за сохраняющихся противоэпидемических ограничений на массовые мероприятия", — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.Соорганизаторами конкурса выступили генеральное консульство России в Харбине, Хэйлунцзянский университет, Ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Российский культурный центр в Пекине."В отборочном этапе конкурса принимали участие более 300 студентов-русистов из 22 хэйлунцзянских вузов. Выступления 44 финалистов оценивали члены конкурсного жюри, с российской стороны его председателем стал генконсул России в Харбине Владимир Ощепков", — добавили в генконсульстве.Отмечается, что "конкурс чтецов стал первым из запланированной в этом году серии мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и культуры на северо-востоке Китая".В свою очередь в Российском культурном центре в Пекине сообщили, что в финале конкурса 44 студента прочитали стихотворения Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, Иван Бунина и Николая Заболоцкого.

https://ria.ru/20220607/dontsova-1793429355.html

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пекин

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Светлана Вовк

сергей есенин, анна ахматова, харбин, россия, пекин, telegram (приложение), китай, день русского языка, новости культуры