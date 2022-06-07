Китай призвал Австралию прекратить провокации в Южно-Китайском море
Китай призвал Австралию прекратить провокации с военными самолетами в Южно-Китайском море
Корабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай после перехвата австралийского военного самолета в воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря призывает Канберру прекратить опасные провокации, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее министерство обороны Австралии сообщило, что китайский военный самолет 26 мая перехватил самолет ВС Австралии в воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря, что поставило под угрозу безопасность австралийского самолета и его экипажа.
"Австралийский патрульный противолодочный самолёт P-8A 26 мая вошел в воздушное пространство близ китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) для ведения разведывательной деятельности, он проигнорировал многократные предупреждения с китайской стороны и продолжил приближаться к воздушному пространству архипелага Сиша", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводит оборонное ведомство Китая.
Представитель МО КНР добавил, что ВМС и ВВС Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели идентификацию австралийского самолета и сделали предупреждение о необходимости покинуть соответствующий район.
"Самолет ВС Австралии представлял серьезную угрозу для суверенитета и безопасности Китая, принятые китайскими военными ответные меры были профессиональными, безопасными, рациональными и законными", - подчеркнул он.
Тань Кэфэй призвал Австралию "немедленно прекратить подобные опасные провокационные действия, строго ограничить действия своих военно-морских и военно-воздушных сил, в противном случае страна будет нести ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия".
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Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.