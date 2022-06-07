https://ria.ru/20220607/kholera-1793717257.html

ВОЗ не подтвердила вспышку холеры в Мариуполе

ВОЗ не подтвердила вспышку холеры в Мариуполе - РИА Новости, 07.06.2022

ВОЗ не подтвердила вспышку холеры в Мариуполе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящий момент не может подтвердить сообщения о вспышке холеры в Мариуполе, заявила во вторник на брифинге... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:18

2022-06-07T13:18

2022-06-07T13:18

в мире

мариуполь

здоровье - общество

воз

холера

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ЖЕНЕВА, 7 июня - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящий момент не может подтвердить сообщения о вспышке холеры в Мариуполе, заявила во вторник на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Она отметила, что повышенный риск прежде всего связан с тем, что многие жители Мариуполя лишились доступа к питьевой воде из-за повреждений водопроводов и канализационных систем.Харрис также сообщила, что несколько лет назад в Мариуполе уже наблюдались всплески заболеваемости холерой."В 2011 году была вспышка, во время которой было 33 случая заболевания, а также несколько носителей. Так что это место, где, как известно, в прошлом была холера. Таким образом, существует стечение факторов, которые делают риск высоким, но мы не можем подтвердить, что на данном этапе существует реальная вспышка", - отметила представитель ВОЗ.

https://ria.ru/20220527/ospa-1791172095.html

мариуполь

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в мире, мариуполь, здоровье - общество, воз, холера