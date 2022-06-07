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ВОЗ не подтвердила вспышку холеры в Мариуполе - РИА Новости, 07.06.2022
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ВОЗ не подтвердила вспышку холеры в Мариуполе
ВОЗ не подтвердила вспышку холеры в Мариуполе - РИА Новости, 07.06.2022
ВОЗ не подтвердила вспышку холеры в Мариуполе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящий момент не может подтвердить сообщения о вспышке холеры в Мариуполе, заявила во вторник на брифинге... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:18
2022-06-07T13:18
в мире
мариуполь
здоровье - общество
воз
холера
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ЖЕНЕВА, 7 июня - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящий момент не может подтвердить сообщения о вспышке холеры в Мариуполе, заявила во вторник на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Она отметила, что повышенный риск прежде всего связан с тем, что многие жители Мариуполя лишились доступа к питьевой воде из-за повреждений водопроводов и канализационных систем.Харрис также сообщила, что несколько лет назад в Мариуполе уже наблюдались всплески заболеваемости холерой."В 2011 году была вспышка, во время которой было 33 случая заболевания, а также несколько носителей. Так что это место, где, как известно, в прошлом была холера. Таким образом, существует стечение факторов, которые делают риск высоким, но мы не можем подтвердить, что на данном этапе существует реальная вспышка", - отметила представитель ВОЗ.
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в мире, мариуполь, здоровье - общество, воз, холера
13:18 07.06.2022
 
ВОЗ не подтвердила вспышку холеры в Мариуполе

В ВОЗ не подтвердили сообщения о вспышке холеры в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 7 июня - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящий момент не может подтвердить сообщения о вспышке холеры в Мариуполе, заявила во вторник на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"Мы установили, что риск (распространения холеры в Мариуполе) высок… Но мы не можем подтвердить текущие сообщения, потому что не было полного эпидемиологического расследования. Мы не видели никаких лабораторных подтверждений", - сказала Харрис.
Она отметила, что повышенный риск прежде всего связан с тем, что многие жители Мариуполя лишились доступа к питьевой воде из-за повреждений водопроводов и канализационных систем.
Харрис также сообщила, что несколько лет назад в Мариуполе уже наблюдались всплески заболеваемости холерой.
"В 2011 году была вспышка, во время которой было 33 случая заболевания, а также несколько носителей. Так что это место, где, как известно, в прошлом была холера. Таким образом, существует стечение факторов, которые делают риск высоким, но мы не можем подтвердить, что на данном этапе существует реальная вспышка", - отметила представитель ВОЗ.
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