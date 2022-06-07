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Украинский язык и литературу сохранят в школах Херсонской области

Украинский язык и литературу сохранят в школах Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2022

Украинский язык и литературу сохранят в школах Херсонской области

Украинский язык и литература будут сохранены в учебных планах в Херсонской области в случае вступления региона в состав РФ, сообщила начальник Херсонского... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:48

2022-06-07T15:48

2022-06-07T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

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кирилл стремоусов

херсонская область

ялта

ситуация в днр и лнр

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ЯЛТА, 7 июня - РИА Новости. Украинский язык и литература будут сохранены в учебных планах в Херсонской области в случае вступления региона в состав РФ, сообщила начальник Херсонского областного управления образования Татьяна Кузьмич.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области.Во вторник в рамках пленарного заседания XV Международного фестиваля "Великое русское слово", который проходит в Ялте, вице-премьер Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов поинтересовался, будет ли сохранен украинский язык как официальный на территории Херсонской области."На данной территории, думаю, что нет. Но в учебных планах мы сохраним украинский язык и украинскую литературу", - ответила Кузьмич.Мурадов в свою очередь призвал серьезно обдумать этот вопрос, напомнив, что в регионе проживает украинское население."Что мы им скажем? Что вы свой язык учить не будете?" - отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

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в мире, георгий мурадов, россия, кирилл стремоусов, херсонская область , ялта, ситуация в днр и лнр