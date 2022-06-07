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Украинский язык и литературу сохранят в школах Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/kherson-1793767053.html
Украинский язык и литературу сохранят в школах Херсонской области
Украинский язык и литературу сохранят в школах Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2022
Украинский язык и литературу сохранят в школах Херсонской области
Украинский язык и литература будут сохранены в учебных планах в Херсонской области в случае вступления региона в состав РФ, сообщила начальник Херсонского... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:48
2022-06-07T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
георгий мурадов
россия
кирилл стремоусов
херсонская область
ялта
ситуация в днр и лнр
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ЯЛТА, 7 июня - РИА Новости. Украинский язык и литература будут сохранены в учебных планах в Херсонской области в случае вступления региона в состав РФ, сообщила начальник Херсонского областного управления образования Татьяна Кузьмич.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области.Во вторник в рамках пленарного заседания XV Международного фестиваля "Великое русское слово", который проходит в Ялте, вице-премьер Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов поинтересовался, будет ли сохранен украинский язык как официальный на территории Херсонской области."На данной территории, думаю, что нет. Но в учебных планах мы сохраним украинский язык и украинскую литературу", - ответила Кузьмич.Мурадов в свою очередь призвал серьезно обдумать этот вопрос, напомнив, что в регионе проживает украинское население."Что мы им скажем? Что вы свой язык учить не будете?" - отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, георгий мурадов, россия, кирилл стремоусов, херсонская область , ялта, ситуация в днр и лнр
15:48 07.06.2022
 
Украинский язык и литературу сохранят в школах Херсонской области

Управление образования Херсона: украинский язык и литературу сохранят в школах

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
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Памятник А.В.Суворову в Херсоне. Архивное фото
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ЯЛТА, 7 июня - РИА Новости. Украинский язык и литература будут сохранены в учебных планах в Херсонской области в случае вступления региона в состав РФ, сообщила начальник Херсонского областного управления образования Татьяна Кузьмич.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области.
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Во вторник в рамках пленарного заседания XV Международного фестиваля "Великое русское слово", который проходит в Ялте, вице-премьер Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов поинтересовался, будет ли сохранен украинский язык как официальный на территории Херсонской области.
"На данной территории, думаю, что нет. Но в учебных планах мы сохраним украинский язык и украинскую литературу", - ответила Кузьмич.
Мурадов в свою очередь призвал серьезно обдумать этот вопрос, напомнив, что в регионе проживает украинское население.
"Что мы им скажем? Что вы свой язык учить не будете?" - отметил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГеоргий МурадовРоссияКирилл СтремоусовХерсонская областьЯлтаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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