https://ria.ru/20220607/kherson-1793720759.html

Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья

Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья - РИА Новости, 07.06.2022

Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение в СМИ про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:27

2022-06-07T13:27

2022-06-07T13:33

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

в мире

россия

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херсонская область

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение в СМИ про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил, что "это все не так, это неправильная информация".Ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в РФ сообщили, что в новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом."Нет, это все не так. Это неправильная информация", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение в СМИ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

дмитрий песков, в мире, россия, украина, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр