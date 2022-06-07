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Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/kherson-1793720759.html
Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья
Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья - РИА Новости, 07.06.2022
Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение в СМИ про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:27
2022-06-07T13:33
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
россия
украина
херсонская область
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение в СМИ про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил, что "это все не так, это неправильная информация".Ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в РФ сообщили, что в новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом."Нет, это все не так. Это неправильная информация", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение в СМИ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
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дмитрий песков, в мире, россия, украина, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
13:27 07.06.2022 (обновлено: 13:33 07.06.2022)
 
Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья

Песков опроверг информацию СМИ об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение в СМИ про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил, что "это все не так, это неправильная информация".
Ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в РФ сообщили, что в новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом.
"Нет, это все не так. Это неправильная информация", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение в СМИ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:17Специальная военная операция на Украине
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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