https://ria.ru/20220607/khaapasalo-1793785332.html

В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало

В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало - РИА Новости, 07.06.2022

В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало

Финский актер Вилле Хаапасало закрыл в Хельсинки ресторан Davai Davai, где подавали национальные блюда советских республик, сообщила газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:47

2022-06-07T16:47

2022-06-07T17:49

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финляндия

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вилле хаапасало

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Финский актер Вилле Хаапасало закрыл в Хельсинки ресторан Davai Davai, где подавали национальные блюда советских республик, сообщила газета Helsingin Sanomat.При этом он уточнил, что заведение прекратило работу на время. Сейчас Хаапасало разрабатывает новую концепцию и рассчитывает вновь открыть ресторан в начале осени."Мы станем еще лучше", — заключил актер.Хаапасало — совладелец ресторана, его основным акционером стала крупнейшая в Финляндии сеть заведений общественного питания NoHo Partners.Актер снимался в российских фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", "Царь", сериалах "Убойная сила — 2", "Диверсант", "Гибель империи". За роль в фильме "Кукушка" Александра Рогожкина получил Государственную премию за 2003 год в области литературы и искусства.

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Роман Харрасов

финляндия, россия, вилле хаапасало