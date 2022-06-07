16:47 07.06.2022 (обновлено: 17:49 07.06.2022)
В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало
Актер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан советской кухни в Хельсинки
Актер Вилле Хаапасало. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Финский актер Вилле Хаапасало закрыл в Хельсинки ресторан Davai Davai, где подавали национальные блюда советских республик, сообщила газета Helsingin Sanomat.
"Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной", — сказал актер.
При этом он уточнил, что заведение прекратило работу на время. Сейчас Хаапасало разрабатывает новую концепцию и рассчитывает вновь открыть ресторан в начале осени.
"Мы станем еще лучше", — заключил актер.
Хаапасало — совладелец ресторана, его основным акционером стала крупнейшая в Финляндии сеть заведений общественного питания NoHo Partners.
Актер снимался в российских фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", "Царь", сериалах "Убойная сила — 2", "Диверсант", "Гибель империи". За роль в фильме "Кукушка" Александра Рогожкина получил Государственную премию за 2003 год в области литературы и искусства.
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