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В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало - РИА Новости, 07.06.2022
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Шоубиз
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В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало
В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало - РИА Новости, 07.06.2022
В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало
Финский актер Вилле Хаапасало закрыл в Хельсинки ресторан Davai Davai, где подавали национальные блюда советских республик, сообщила газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:47
2022-06-07T17:49
шоубиз
финляндия
россия
вилле хаапасало
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Финский актер Вилле Хаапасало закрыл в Хельсинки ресторан Davai Davai, где подавали национальные блюда советских республик, сообщила газета Helsingin Sanomat.При этом он уточнил, что заведение прекратило работу на время. Сейчас Хаапасало разрабатывает новую концепцию и рассчитывает вновь открыть ресторан в начале осени."Мы станем еще лучше", — заключил актер.Хаапасало — совладелец ресторана, его основным акционером стала крупнейшая в Финляндии сеть заведений общественного питания NoHo Partners.Актер снимался в российских фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", "Царь", сериалах "Убойная сила — 2", "Диверсант", "Гибель империи". За роль в фильме "Кукушка" Александра Рогожкина получил Государственную премию за 2003 год в области литературы и искусства.
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финляндия, россия, вилле хаапасало
16:47 07.06.2022 (обновлено: 17:49 07.06.2022)
 
В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало

Актер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан советской кухни в Хельсинки

© РИА Новости / Григорий СысоевАктер Вилле Хаапасало
Актер Вилле Хаапасало - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Актер Вилле Хаапасало. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Финский актер Вилле Хаапасало закрыл в Хельсинки ресторан Davai Davai, где подавали национальные блюда советских республик, сообщила газета Helsingin Sanomat.

"Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной", — сказал актер.

При этом он уточнил, что заведение прекратило работу на время. Сейчас Хаапасало разрабатывает новую концепцию и рассчитывает вновь открыть ресторан в начале осени.
"Мы станем еще лучше", — заключил актер.
Хаапасало — совладелец ресторана, его основным акционером стала крупнейшая в Финляндии сеть заведений общественного питания NoHo Partners.
Актер снимался в российских фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", "Царь", сериалах "Убойная сила — 2", "Диверсант", "Гибель империи". За роль в фильме "Кукушка" Александра Рогожкина получил Государственную премию за 2003 год в области литературы и искусства.
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