https://ria.ru/20220607/katastrofa-1793632820.html

В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций

В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2022

В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции, введенные в Польше, грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил в беседе с Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T07:07

2022-06-07T07:07

2022-06-07T12:51

специальная военная операция на украине

балтийское море

россия

варшава

евросоюз

польша

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793707075_0:0:2694:1515_1920x0_80_0_0_24ce27f66e82a609512cc779eb39db75.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные в Польше, грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил в беседе с Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.Как объясняет издание, польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом. В их число также попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, услугами которой пользуются сотни польских организаций.Как рассказал собеседник портала, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря."(При поломке. — Прим. ред.) неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море", — объяснил Дудек.При этом сотрудники компании не смогут устранить эту проблему в случае ее возникновения. Дудек указал, что у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220607/zapad-1793630848.html

https://ria.ru/20220607/golod-1793632223.html

балтийское море

россия

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балтийское море, россия, варшава, евросоюз, польша, санкции в отношении россии, в мире