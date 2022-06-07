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В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2022
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https://ria.ru/20220607/katastrofa-1793632820.html
В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций
В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2022
В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций
Антироссийские санкции, введенные в Польше, грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил в беседе с Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:07
2022-06-07T12:51
специальная военная операция на украине
балтийское море
россия
варшава
евросоюз
польша
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные в Польше, грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил в беседе с Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.Как объясняет издание, польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом. В их число также попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, услугами которой пользуются сотни польских организаций.Как рассказал собеседник портала, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря."(При поломке. — Прим. ред.) неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море", — объяснил Дудек.При этом сотрудники компании не смогут устранить эту проблему в случае ее возникновения. Дудек указал, что у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220607/zapad-1793630848.html
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балтийское море, россия, варшава, евросоюз, польша, санкции в отношении россии, в мире
07:07 07.06.2022 (обновлено: 12:51 07.06.2022)
 
В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций

Sulzer Pumps Wastewater Poland: антироссийские санкции грозят катастрофой Балтийскому морю

© AP Photo / Czarek SokolowskiЭкологи берут пробы воды в реке Висла в Варшаве
Экологи берут пробы воды в реке Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные в Польше, грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил в беседе с Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.
Как объясняет издание, польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом. В их число также попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, услугами которой пользуются сотни польских организаций.
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Как рассказал собеседник портала, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.
"(При поломке. — Прим. ред.) неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море", — объяснил Дудек.
При этом сотрудники компании не смогут устранить эту проблему в случае ее возникновения. Дудек указал, что у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.

"Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа", — подчеркнул представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland.

Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей..
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Специальная военная операция на УкраинеБалтийское мореРоссияВаршаваЕвросоюзПольшаСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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