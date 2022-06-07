09:36 07.06.2022 (обновлено: 13:36 07.06.2022)
В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски
В офисе Зеленского заявили, что до сих пор не увидели обещанные Германией пять тысяч касок
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Украине до сих пор не увидели обещанные Германией пять тысяч касок, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".
"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять (какое вооружение Германия поставила Украине. — Прим. ред.) <...> Пока еще хочу видеть пять тысяч касок, которые они нам поставили", — сказал политик.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой прислать оружие. Несмотря на то, что некоторые страны начали поставлять Киеву отдельные виды вооружений, украинские власти все равно недовольны. В частности, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок. Кроме того, выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Россия направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.