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В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски - РИА Новости, 07.06.2022
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В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски
В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски - РИА Новости, 07.06.2022
В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски
На Украине до сих пор не увидели обещанные Германией пять тысяч касок, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live". РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:36
2022-06-07T13:36
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
германия
россия
нато
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Украине до сих пор не увидели обещанные Германией пять тысяч касок, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".При этом он отметил, что Германия передала Украине гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой прислать оружие. Несмотря на то, что некоторые страны начали поставлять Киеву отдельные виды вооружений, украинские власти все равно недовольны. В частности, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок. Кроме того, выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, россия, нато
09:36 07.06.2022 (обновлено: 13:36 07.06.2022)
 
В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски

В офисе Зеленского заявили, что до сих пор не увидели обещанные Германией пять тысяч касок

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Украине до сих пор не увидели обещанные Германией пять тысяч касок, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять (какое вооружение Германия поставила Украине. — Прим. ред.) <...> Пока еще хочу видеть пять тысяч касок, которые они нам поставили", — сказал политик.

При этом он отметил, что Германия передала Украине гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой прислать оружие. Несмотря на то, что некоторые страны начали поставлять Киеву отдельные виды вооружений, украинские власти все равно недовольны. В частности, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок. Кроме того, выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Россия направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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