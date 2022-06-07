https://ria.ru/20220607/kaska-1793649836.html

В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски

В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски - РИА Новости, 07.06.2022

В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски

На Украине до сих пор не увидели обещанные Германией пять тысяч касок, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live". РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:36

2022-06-07T09:36

2022-06-07T13:36

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

германия

россия

нато

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Украине до сих пор не увидели обещанные Германией пять тысяч касок, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".При этом он отметил, что Германия передала Украине гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой прислать оружие. Несмотря на то, что некоторые страны начали поставлять Киеву отдельные виды вооружений, украинские власти все равно недовольны. В частности, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок. Кроме того, выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/bayden-1792477414.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, россия, нато