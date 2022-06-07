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На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса - РИА Новости, 07.06.2022
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На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса
На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса - РИА Новости, 07.06.2022
На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса
Кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса, его будут использовать в том числе при посттравматических стрессовых расстройствах,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:18
2022-06-07T17:18
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса, его будут использовать в том числе при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооруженного конфликта, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко.В июле 2021 года Верховная рада Украины отказалась принять этот законопроект."Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны", - говорится в сообщении Ляшко в соцсетях.Он подчеркнул, что кампании против производства препаратов из каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.Ляшко пояснил, что медицинские препараты на основе каннабиса используются для снижения болевых ощущений, снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.
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в мире, украина, верховная рада украины
17:18 07.06.2022
 
На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса

Правительство Украины поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса, его будут использовать в том числе при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооруженного конфликта, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко.
В июле 2021 года Верховная рада Украины отказалась принять этот законопроект.
"Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны", - говорится в сообщении Ляшко в соцсетях.
Он подчеркнул, что кампании против производства препаратов из каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.
Ляшко пояснил, что медицинские препараты на основе каннабиса используются для снижения болевых ощущений, снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.
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