https://ria.ru/20220607/kannabis-1793794805.html
На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса
На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса - РИА Новости, 07.06.2022
На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса
Кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса, его будут использовать в том числе при посттравматических стрессовых расстройствах,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:18
2022-06-07T17:18
2022-06-07T17:18
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса, его будут использовать в том числе при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооруженного конфликта, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко.В июле 2021 года Верховная рада Украины отказалась принять этот законопроект."Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны", - говорится в сообщении Ляшко в соцсетях.Он подчеркнул, что кампании против производства препаратов из каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.Ляшко пояснил, что медицинские препараты на основе каннабиса используются для снижения болевых ощущений, снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.
https://ria.ru/20220511/konoplya-1787964003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
На Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса
Правительство Украины поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса, его будут использовать в том числе при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооруженного конфликта, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко.
В июле 2021 года Верховная рада Украины
отказалась принять этот законопроект.
"Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны", - говорится в сообщении Ляшко в соцсетях.
Он подчеркнул, что кампании против производства препаратов из каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.
Ляшко пояснил, что медицинские препараты на основе каннабиса используются для снижения болевых ощущений, снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.