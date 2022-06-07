https://ria.ru/20220607/izbienie-1793808292.html

Полиция начала проверку после избиения годовалой девочки в Воронеже

Полиция начала проверку после избиения годовалой девочки в Воронеже - РИА Новости, 07.06.2022

Полиция начала проверку после избиения годовалой девочки в Воронеже

Полицейские начали проверку по факту жестокого избиения годовалой девочки ее дедом, родителей малышки могут лишить прав на ребенка, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:57

2022-06-07T17:57

2022-06-07T17:57

происшествия

воронеж

воронежская область

здоровье - общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту жестокого избиения годовалой девочки ее дедом, родителей малышки могут лишить прав на ребенка, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Фото избитого малыша, который был на руках взрослого мужчины, появилось в одном из Telegram-каналов Воронежа, вызвав резонанс. Сообщалось, что девочка была завернута в какую-то тряпку, один ее глаз заплыл и не открывался, а из гематомы на лице шел гной.По данным ГУМВД, информация об избиении ребенка у дома №15 по улице Цимлянская поступила в отдел полиции накануне в 19.26 час мск. "На место выехали сотрудники полиции, где обнаружили родителей и дедушку в состоянии алкогольного опьянения с двумя девочками, трех лет и одного года. Дети были изъяты полицейскими и переданы работникам скорой медицинской помощи", - сообщил собеседник агентства. По его словам, родителей детей привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"."По факту причинения телесных повреждений годовалой девочке ее 59-летним дедом проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В настоящее время собирается материал для решения вопроса о лишении родительских прав", - добавил представитель ГУМВД.Региональная прокуратура сообщила о проверке работы органов системы профилактики, а также что "дети изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение". По данным ведомства, "у одной из девочек имелись ссадины, кровоподтеки на лице, сильный отек глаза".

https://ria.ru/20220121/izbienie-1768899941.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж, воронежская область, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)