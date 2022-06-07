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Жителя ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой - РИА Новости, 07.06.2022
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Жителя ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой
Жителя ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой - РИА Новости, 07.06.2022
Жителя ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой
Ранее судимый мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО) пойдет под суд из-за жестокого избиения собаки тяпкой, сообщает полиция региона. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T03:09
2022-06-07T03:09
происшествия
россия
биробиджанский район
еврейская автономная область
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Ранее судимый мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО) пойдет под суд из-за жестокого избиения собаки тяпкой, сообщает полиция региона.По данным ведомства, мужчина был судим за имущественные преступления и незаконное хранение наркотиков. Как указывает полиция, он изувечил собаку родственницы в селе Найфельд, нанеся животному множественные удары садовым инструментом, пес получил тяжелые травмы."Свои действия подозреваемый объяснил тем, что якобы собака его прикусила, и это вызвало у него агрессию, и он решил ее таким образом "повоспитывать". Отделом дознания МОМВД России "Биробиджанский" было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным). Расследование завершено. Материалы с утвержденным прокурором Биробиджанского района обвинительным постановлением направлены в суд для рассмотрения", — информирует УМВД России по ЕАО.Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы.
https://ria.ru/20220606/izbienie-1793552356.html
россия
биробиджанский район
еврейская автономная область
хабаровск
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происшествия, россия, биробиджанский район, еврейская автономная область, хабаровск
03:09 07.06.2022
 
Жителя ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой

Полиция: ранее судимого мужчину из ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Ранее судимый мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО) пойдет под суд из-за жестокого избиения собаки тяпкой, сообщает полиция региона.
По данным ведомства, мужчина был судим за имущественные преступления и незаконное хранение наркотиков. Как указывает полиция, он изувечил собаку родственницы в селе Найфельд, нанеся животному множественные удары садовым инструментом, пес получил тяжелые травмы.
"Свои действия подозреваемый объяснил тем, что якобы собака его прикусила, и это вызвало у него агрессию, и он решил ее таким образом "повоспитывать". Отделом дознания МОМВД России "Биробиджанский" было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным). Расследование завершено. Материалы с утвержденным прокурором Биробиджанского района обвинительным постановлением направлены в суд для рассмотрения", — информирует УМВД России по ЕАО.
Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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