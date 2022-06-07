https://ria.ru/20220607/izbienie-1793625114.html

Жителя ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой

Жителя ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой - РИА Новости, 07.06.2022

Жителя ЕАО ждет суд за жестокое избиение собаки тяпкой

Ранее судимый мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО) пойдет под суд из-за жестокого избиения собаки тяпкой, сообщает полиция региона. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:09

2022-06-07T03:09

2022-06-07T03:09

происшествия

россия

биробиджанский район

еврейская автономная область

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Ранее судимый мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО) пойдет под суд из-за жестокого избиения собаки тяпкой, сообщает полиция региона.По данным ведомства, мужчина был судим за имущественные преступления и незаконное хранение наркотиков. Как указывает полиция, он изувечил собаку родственницы в селе Найфельд, нанеся животному множественные удары садовым инструментом, пес получил тяжелые травмы."Свои действия подозреваемый объяснил тем, что якобы собака его прикусила, и это вызвало у него агрессию, и он решил ее таким образом "повоспитывать". Отделом дознания МОМВД России "Биробиджанский" было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным). Расследование завершено. Материалы с утвержденным прокурором Биробиджанского района обвинительным постановлением направлены в суд для рассмотрения", — информирует УМВД России по ЕАО.Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы.

https://ria.ru/20220606/izbienie-1793552356.html

россия

биробиджанский район

еврейская автономная область

хабаровск

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происшествия, россия, биробиджанский район, еврейская автономная область, хабаровск