https://ria.ru/20220607/it-1793763063.html

Иностранные IT-специалисты будут получать ВНЖ в России в упрощенном порядке

Иностранные IT-специалисты будут получать ВНЖ в России в упрощенном порядке - РИА Новости, 07.06.2022

Иностранные IT-специалисты будут получать ВНЖ в России в упрощенном порядке

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве получения вида на жительство в России в упрощенном... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:35

2022-06-07T15:35

2022-06-07T15:35

общество

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей, минуя получение разрешения на временное проживание.В пояснительных материалах к проекту кабмин уточняет, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Однако порядок не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в РФ технического оборудования."Указанные преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях... и членов их семей", - уточняется там.

https://ria.ru/20220603/it-1792952555.html

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общество, госдума рф, технологии