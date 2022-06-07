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В Финляндии рассказали, как Макрон напугал Украину одной фразой о России - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/ispug-1793626140.html
В Финляндии рассказали, как Макрон напугал Украину одной фразой о России
В Финляндии рассказали, как Макрон напугал Украину одной фразой о России - РИА Новости, 07.06.2022
В Финляндии рассказали, как Макрон напугал Украину одной фразой о России
Президент Франции напугал жителей Украины, заявив о недопустимости унижения России на международной арене, заявил обозреватель Iltalehti Лаури Нурми. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T03:47
2022-06-07T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
финляндия
франция
эммануэль макрон
лаури нурми
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Франции напугал жителей Украины, заявив о недопустимости унижения России на международной арене, заявил обозреватель Iltalehti Лаури Нурми.Ранее французский лидер предостерег от оскорбительного поведения в адрес Москвы, так как в будущем потребуется восстановить сотрудничество с Россией.По его мнению, высказывание французского лидера говорит о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации.Благодаря таким заявлениям Макрон хочет получить роль "миротворца" и стать посредником в урегулировании ситуации, считает Нурми.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220605/frantsiya-1793233950.html
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в мире, украина, россия, финляндия, франция, эммануэль макрон, лаури нурми
03:47 07.06.2022 (обновлено: 11:33 07.06.2022)
 
В Финляндии рассказали, как Макрон напугал Украину одной фразой о России

Iltalehti Нурми: слова Макрона о недопустимости унижения России напугали Украину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Франции напугал жителей Украины, заявив о недопустимости унижения России на международной арене, заявил обозреватель Iltalehti Лаури Нурми.
Ранее французский лидер предостерег от оскорбительного поведения в адрес Москвы, так как в будущем потребуется восстановить сотрудничество с Россией.
"Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы", — написал Нурми.
По его мнению, высказывание французского лидера говорит о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации.
Благодаря таким заявлениям Макрон хочет получить роль "миротворца" и стать посредником в урегулировании ситуации, считает Нурми.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Артиллеристы на позиции в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФинляндияФранцияЭммануэль МакронЛаури Нурми
 
 
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