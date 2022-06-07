https://ria.ru/20220607/investproekty-1793707495.html

Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта

Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта - РИА Новости, 07.06.2022

Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта

В Тамбовской области планируется реализовать три крупных инвестиционных проекта с объемом вложений порядка 5 миллиардов рублей и созданием более 2500 рабочих... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:49

2022-06-07T12:49

2022-06-07T12:49

тамбовская область

тамбовская область

тамбовский район

максим егоров

экономика

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ТАМБОВ, 7 июн – РИА Новости. В Тамбовской области планируется реализовать три крупных инвестиционных проекта с объемом вложений порядка 5 миллиардов рублей и созданием более 2500 рабочих мест, сообщает пресс-служба областной администрации.Два проекта будут реализованы в Тамбовском районе и один в Котовске. Инвестиционный проект по строительству элеватора, объемом единовременного хранения 250 тысяч тонн зерна с объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей; проект по строительству логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур и масла подсолнечного с объемом инвестиций 200 миллионов рублей, а также проект по строительству комплекса на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Котовск" с объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей.Все три проекта будут реализованы в рамках нового механизма стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах России, подразумевающего списание долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на создание или реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. При этом сумма списания регионального долга будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет.Эта мера оказывает комплексное влияние на инвестиционный климат в регионах: с одной стороны – помогает инвестору в реализации проекта и ускоряет создание новой инфраструктуры, с другой – снижает долговую нагрузку на региональный бюджет."Мы продолжаем активную работу над созданием новых рабочих мест. Новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности будет всячески этому способствовать. Кроме того, его внедрение позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет Тамбовской области около 1,9 миллиарда рублей налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов", - сказал глава администрации области Максим Егоров.

https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html

тамбовская область

тамбовский район

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Алёна Пава

тамбовская область, тамбовский район, максим егоров, экономика