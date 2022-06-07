Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта
ТАМБОВ, 7 июн – РИА Новости. В Тамбовской области планируется реализовать три крупных инвестиционных проекта с объемом вложений порядка 5 миллиардов рублей и созданием более 2500 рабочих мест, сообщает пресс-служба областной администрации.
Два проекта будут реализованы в Тамбовском районе и один в Котовске. Инвестиционный проект по строительству элеватора, объемом единовременного хранения 250 тысяч тонн зерна с объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей; проект по строительству логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур и масла подсолнечного с объемом инвестиций 200 миллионов рублей, а также проект по строительству комплекса на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Котовск" с объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей.
Все три проекта будут реализованы в рамках нового механизма стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах России, подразумевающего списание долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на создание или реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. При этом сумма списания регионального долга будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет.
Эта мера оказывает комплексное влияние на инвестиционный климат в регионах: с одной стороны – помогает инвестору в реализации проекта и ускоряет создание новой инфраструктуры, с другой – снижает долговую нагрузку на региональный бюджет.
"Мы продолжаем активную работу над созданием новых рабочих мест. Новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности будет всячески этому способствовать. Кроме того, его внедрение позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет Тамбовской области около 1,9 миллиарда рублей налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов", - сказал глава администрации области Максим Егоров.