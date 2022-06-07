Рейтинг@Mail.ru
Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220607/investproekty-1793707495.html
Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта
Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта - РИА Новости, 07.06.2022
Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта
В Тамбовской области планируется реализовать три крупных инвестиционных проекта с объемом вложений порядка 5 миллиардов рублей и созданием более 2500 рабочих... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:49
2022-06-07T12:49
тамбовская область
тамбовская область
тамбовский район
максим егоров
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ТАМБОВ, 7 июн – РИА Новости. В Тамбовской области планируется реализовать три крупных инвестиционных проекта с объемом вложений порядка 5 миллиардов рублей и созданием более 2500 рабочих мест, сообщает пресс-служба областной администрации.Два проекта будут реализованы в Тамбовском районе и один в Котовске. Инвестиционный проект по строительству элеватора, объемом единовременного хранения 250 тысяч тонн зерна с объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей; проект по строительству логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур и масла подсолнечного с объемом инвестиций 200 миллионов рублей, а также проект по строительству комплекса на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Котовск" с объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей.Все три проекта будут реализованы в рамках нового механизма стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах России, подразумевающего списание долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на создание или реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. При этом сумма списания регионального долга будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет.Эта мера оказывает комплексное влияние на инвестиционный климат в регионах: с одной стороны – помогает инвестору в реализации проекта и ускоряет создание новой инфраструктуры, с другой – снижает долговую нагрузку на региональный бюджет."Мы продолжаем активную работу над созданием новых рабочих мест. Новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности будет всячески этому способствовать. Кроме того, его внедрение позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет Тамбовской области около 1,9 миллиарда рублей налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов", - сказал глава администрации области Максим Егоров.
https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html
тамбовская область
тамбовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, тамбовский район, максим егоров, экономика
12:49 07.06.2022
 

Тамбовская область реализует три крупных инвестпроекта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 7 июн – РИА Новости. В Тамбовской области планируется реализовать три крупных инвестиционных проекта с объемом вложений порядка 5 миллиардов рублей и созданием более 2500 рабочих мест, сообщает пресс-служба областной администрации.
Два проекта будут реализованы в Тамбовском районе и один в Котовске. Инвестиционный проект по строительству элеватора, объемом единовременного хранения 250 тысяч тонн зерна с объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей; проект по строительству логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур и масла подсолнечного с объемом инвестиций 200 миллионов рублей, а также проект по строительству комплекса на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Котовск" с объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей.
Все три проекта будут реализованы в рамках нового механизма стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах России, подразумевающего списание долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на создание или реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. При этом сумма списания регионального долга будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 16:06Тамбовская область
Егоров: промкомплекс Тамбовской области показывает положительную динамику
Эта мера оказывает комплексное влияние на инвестиционный климат в регионах: с одной стороны – помогает инвестору в реализации проекта и ускоряет создание новой инфраструктуры, с другой – снижает долговую нагрузку на региональный бюджет.
"Мы продолжаем активную работу над созданием новых рабочих мест. Новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности будет всячески этому способствовать. Кроме того, его внедрение позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет Тамбовской области около 1,9 миллиарда рублей налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов", - сказал глава администрации области Максим Егоров.
 
Тамбовская областьТамбовская областьТамбовский районМаксим ЕгоровЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала