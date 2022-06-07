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Венедиктов* оспорил статус иноагента - РИА Новости, 07.06.2022
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Венедиктов* оспорил статус иноагента
Венедиктов* оспорил статус иноагента - РИА Новости, 07.06.2022
Венедиктов* оспорил статус иноагента
Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:32
2022-06-07T13:32
россия
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы."Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти", - сказали в инстанции. Иск к рассмотрению пока не принят.Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах
13:32 07.06.2022
 
Венедиктов* оспорил статус иноагента

Суд зарегистрировал иск Венедиктова* об отмене включения в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭкс-главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*
Экс-главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Экс-главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
"Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти", - сказали в инстанции. Иск к рассмотрению пока не принят.
Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
09:57
Юрий Дудь* подал иск к Минюсту
 
РоссияПроисшествияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Принятие закона о СМИ-иноагентах
 
 
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