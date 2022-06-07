https://ria.ru/20220607/inoagent-1793722338.html

Венедиктов* оспорил статус иноагента

Венедиктов* оспорил статус иноагента - РИА Новости, 07.06.2022

Венедиктов* оспорил статус иноагента

Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:32

2022-06-07T13:32

2022-06-07T13:32

россия

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

принятие закона о сми-иноагентах

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы."Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти", - сказали в инстанции. Иск к рассмотрению пока не принят.Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220607/dud-1793659402.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах