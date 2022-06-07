https://ria.ru/20220607/inoagent-1793722338.html
Венедиктов* оспорил статус иноагента
Венедиктов* оспорил статус иноагента - РИА Новости, 07.06.2022
Венедиктов* оспорил статус иноагента
Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:32
2022-06-07T13:32
2022-06-07T13:32
россия
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы."Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти", - сказали в инстанции. Иск к рассмотрению пока не принят.Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220607/dud-1793659402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах
Венедиктов* оспорил статус иноагента
Суд зарегистрировал иск Венедиктова* об отмене включения в реестр СМИ-иноагентов