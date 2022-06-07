08:40 07.06.2022 (обновлено: 10:17 07.06.2022)
Правительство поддержало проект об иноагентах при условии его доработки
Правительство поддержало проект об иноагентах при условии его доработки ко второму чтению
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство поддерживает законопроект об иноагентах при условии его доработки ко второму чтению, говорится в отзыве, который доступен в базе данных Госдумы.
Как поясняется в документе, речь в законопроекте идет в том числе о финансировании и распространении материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также об участии в создании таких материалов.
"Вместе с тем, в частности, круг информации, за финансирование и распространение которой предусмотрено присвоение статуса иностранного агента, не определен. В связи с этим могут возникнуть риски присвоения указанного статуса, а также наложение сопутствующих ограничений на лиц дружественных государств, взаимодействующих, например, с международными интеграционными объединениями, участниками которых является Российская Федерация (Евразийский экономический союз, Союзное государство)", — указано в отзыве.
Кроме того, предлагается дать правительству право устанавливать требования к форме и порядку размещения указания о деятельности иноагента.
Также в кабмине обратили внимание на то, что законопроект предполагает издание новых подзаконных нормативных актов, но их список не приводится.
Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении рассмотрят законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. Так, предполагается уточнить сами понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", а также определить, кого могут признать иноагентом. Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех, определяется порядок включения и исключения из него.