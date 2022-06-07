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Правительство поддержало проект об иноагентах при условии его доработки

Правительство поддержало проект об иноагентах при условии его доработки - РИА Новости, 07.06.2022

Правительство поддержало проект об иноагентах при условии его доработки

Правительство поддерживает законопроект об иноагентах при условии его доработки ко второму чтению, говорится в отзыве, который доступен в базе данных Госдумы. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:40

2022-06-07T08:40

2022-06-07T10:17

общество

россия

иноагенты

правительство рф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство поддерживает законопроект об иноагентах при условии его доработки ко второму чтению, говорится в отзыве, который доступен в базе данных Госдумы.Как поясняется в документе, речь в законопроекте идет в том числе о финансировании и распространении материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также об участии в создании таких материалов.Кроме того, предлагается дать правительству право устанавливать требования к форме и порядку размещения указания о деятельности иноагента.Также в кабмине обратили внимание на то, что законопроект предполагает издание новых подзаконных нормативных актов, но их список не приводится.Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении рассмотрят законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. Так, предполагается уточнить сами понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", а также определить, кого могут признать иноагентом. Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех, определяется порядок включения и исключения из него.

https://radiosputnik.ria.ru/20220528/inoagenty-1791413223.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, иноагенты, правительство рф