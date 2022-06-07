https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793782195.html

Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года

Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года - РИА Новости, 07.06.2022

Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года

Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:37

2022-06-07T16:37

2022-06-07T22:08

инфляция

экономика

всемирный банк

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104244/60/1042446057_0:589:3000:2277_1920x0_80_0_0_d6275f0c4e3f19337f8675c8768f3a5c.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в 1970-х, говорится в докладе."Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику", — считают авторы работы.Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 4,1 процента в январе до 2,9 процента и на 2023-й — с 3,2 процента до трех процентов. Эксперты объясняют замедление пандемией коронавируса, а также ситуацией на Украине, которая, как отмечается, ведет к росту цен на сырье и увеличивает риски перебоев с поставками. "Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х", — отмечает ВБ.В1973 году инфляция подскочила до 10,3 процента при росте цен на нефть. Инфляция оставалась высокой вплоть до рецессии 1982-го.При этом некоторые исследователи считают, что опыт борьбы 70-х годов поможет предотвратить такое развитие событий.

https://ria.ru/20220607/toplivo-1793745096.html

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793735315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, всемирный банк, в мире