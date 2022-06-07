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Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года - РИА Новости, 07.06.2022
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Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года
Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года - РИА Новости, 07.06.2022
Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года
Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:37
2022-06-07T22:08
инфляция
экономика
всемирный банк
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в 1970-х, говорится в докладе."Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику", — считают авторы работы.Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 4,1 процента в январе до 2,9 процента и на 2023-й — с 3,2 процента до трех процентов. Эксперты объясняют замедление пандемией коронавируса, а также ситуацией на Украине, которая, как отмечается, ведет к росту цен на сырье и увеличивает риски перебоев с поставками. "Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х", — отмечает ВБ.В1973 году инфляция подскочила до 10,3 процента при росте цен на нефть. Инфляция оставалась высокой вплоть до рецессии 1982-го.При этом некоторые исследователи считают, что опыт борьбы 70-х годов поможет предотвратить такое развитие событий.
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инфляция, экономика, всемирный банк, в мире
16:37 07.06.2022 (обновлено: 22:08 07.06.2022)
 
Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года

Всемирный банк ожидает пика инфляции в середине 2022 года и ее последующего замедления

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в 1970-х, говорится в докладе.
"Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику", — считают авторы работы.
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 14:41
В Великобритании продолжают повышаться цены на топливо
Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 4,1 процента в январе до 2,9 процента и на 2023-й — с 3,2 процента до трех процентов. Эксперты объясняют замедление пандемией коронавируса, а также ситуацией на Украине, которая, как отмечается, ведет к росту цен на сырье и увеличивает риски перебоев с поставками.
"Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х", — отмечает ВБ.
В1973 году инфляция подскочила до 10,3 процента при росте цен на нефть. Инфляция оставалась высокой вплоть до рецессии 1982-го.
При этом некоторые исследователи считают, что опыт борьбы 70-х годов поможет предотвратить такое развитие событий.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 14:10
Италию ожидает рост инфляции, сообщил Istat
 
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