https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793782195.html
Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года
Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года - РИА Новости, 07.06.2022
Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года
Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:37
2022-06-07T16:37
2022-06-07T22:08
инфляция
экономика
всемирный банк
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в 1970-х, говорится в докладе."Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику", — считают авторы работы.Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 4,1 процента в январе до 2,9 процента и на 2023-й — с 3,2 процента до трех процентов. Эксперты объясняют замедление пандемией коронавируса, а также ситуацией на Украине, которая, как отмечается, ведет к росту цен на сырье и увеличивает риски перебоев с поставками. "Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х", — отмечает ВБ.В1973 году инфляция подскочила до 10,3 процента при росте цен на нефть. Инфляция оставалась высокой вплоть до рецессии 1982-го.При этом некоторые исследователи считают, что опыт борьбы 70-х годов поможет предотвратить такое развитие событий.
https://ria.ru/20220607/toplivo-1793745096.html
https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793735315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инфляция, экономика, всемирный банк, в мире
16:37 07.06.2022 (обновлено: 22:08 07.06.2022)
Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года
Всемирный банк ожидает пика инфляции в середине 2022 года и ее последующего замедления
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в 1970-х, говорится в докладе
.
"Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику", — считают авторы работы.
Всемирный банк
понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 4,1 процента в январе до 2,9 процента и на 2023-й — с 3,2 процента до трех процентов. Эксперты объясняют замедление пандемией коронавируса, а также ситуацией на Украине, которая, как отмечается, ведет к росту цен на сырье и увеличивает риски перебоев с поставками.
"Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х", — отмечает ВБ.
В1973 году инфляция подскочила до 10,3 процента при росте цен на нефть. Инфляция оставалась высокой вплоть до рецессии 1982-го.
При этом некоторые исследователи считают, что опыт борьбы 70-х годов поможет предотвратить такое развитие событий.