https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793735315.html
Италию ожидает рост инфляции, сообщил Istat
Италию ожидает рост инфляции, сообщил Istat - РИА Новости, 07.06.2022
Италию ожидает рост инфляции, сообщил Istat
Национальный институт статистики (Istat), который во вторник опубликовал доклад о перспективах развития экономики Италии в 2022-2023 годах, ожидает дальнейшего... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:10
2022-06-07T14:10
2022-06-07T14:11
экономика
италия
istat
европейский центральный банк
опек
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 7 июня – РИА Новости. Национальный институт статистики (Istat), который во вторник опубликовал доклад о перспективах развития экономики Италии в 2022-2023 годах, ожидает дальнейшего роста инфляции, которая в последние месяцы уже достигла рекордных значений.Согласно данным государственного статистического ведомства, ожидается, что рост инфляции "продолжится в ближайшие месяцы, а затем замедлится, хотя сроки и интенсивность этого пока не ясны". При этом эксперты исходят из того, что цены на сырьевые ресурсы будут сдерживаться, а цены на нефть стабилизируются."Перспективы на следующие несколько месяцев характеризуются высокими рисками, такими как дальнейшее повышение в системе цен, спад международной торговли и повышение процентных ставок", - указывается в докладе. Эксперты Istat были вынуждены признать, что итальянских потребителей и производителей ожидают "значительное ухудшение" ситуации."К сожалению, доводы тех, кто, начиная с ЕЦБ, предсказывал снижение инфляции в течение нескольких месяцев, до сих пор опровергаются. Боюсь, что напряженность по поводу сырья вряд ли снизится в краткосрочной перспективе и стабилизации по нефти не произойдет, если ОПЕК+ не примет решение наращивать добычу постоянно, а не единоразово", - заявил в этой связи президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона.Он обратил внимание на то, что согласно данным Istat, в период с января по март текущего года конечное потребление в Италии явно сократилось. "Зафиксировано снижение расходов семей на 0,9%... Всего за один квартал совокупные расходы зарегистрированных граждан сократились более чем на 2 миллиарда евро. Если потребление продолжит снижаться такими темпами, дело закончится рецессией", - резюмировал Дона.Согласно ранее обнародованным данным Istat, в мае инфляция в Италии составила 6,9% в годовом исчислении. Рост цен продолжается одиннадцатый месяц подряд, причем столь высокого показателя официальная статистика не фиксировали за последние 36 лет. В середине мая Istat сообщил, что цены на импортируемые энергоносители выросли за год на 72,5%. Резкое увеличение тарифов на природный газ, которые на Апеннинах жестко увязаны с ценами на электроэнергию, ведет к подорожанию практически всех товаров.
https://ria.ru/20220607/inflyatsii-1793708300.html
https://ria.ru/20220607/golod-1793632223.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, италия, istat, европейский центральный банк, опек, цены на нефть
14:10 07.06.2022 (обновлено: 14:11 07.06.2022)
Италию ожидает рост инфляции, сообщил Istat
Istat: Италию ожидает дальнейший рост инфляции, которая уже достигла рекордных значений
РИМ, 7 июня – РИА Новости.
Национальный институт статистики (Istat), который во вторник опубликовал
доклад о перспективах развития экономики Италии в 2022-2023 годах, ожидает дальнейшего роста инфляции, которая в последние месяцы уже достигла рекордных значений.
Согласно данным государственного статистического ведомства, ожидается, что рост инфляции "продолжится в ближайшие месяцы, а затем замедлится, хотя сроки и интенсивность этого пока не ясны". При этом эксперты исходят из того, что цены на сырьевые ресурсы будут сдерживаться, а цены на нефть стабилизируются.
"Перспективы на следующие несколько месяцев характеризуются высокими рисками, такими как дальнейшее повышение в системе цен, спад международной торговли и повышение процентных ставок", - указывается в докладе. Эксперты Istat
были вынуждены признать, что итальянских потребителей и производителей ожидают "значительное ухудшение" ситуации.
"К сожалению, доводы тех, кто, начиная с ЕЦБ
, предсказывал снижение инфляции в течение нескольких месяцев, до сих пор опровергаются. Боюсь, что напряженность по поводу сырья вряд ли снизится в краткосрочной перспективе и стабилизации по нефти не произойдет, если ОПЕК+
не примет решение наращивать добычу постоянно, а не единоразово", - заявил в этой связи президент Национального союза потребителей Италии
Массимилиано Дона.
Он обратил внимание на то, что согласно данным Istat, в период с января по март текущего года конечное потребление в Италии явно сократилось. "Зафиксировано снижение расходов семей на 0,9%... Всего за один квартал совокупные расходы зарегистрированных граждан сократились более чем на 2 миллиарда евро. Если потребление продолжит снижаться такими темпами, дело закончится рецессией", - резюмировал Дона.
Согласно ранее обнародованным данным Istat, в мае инфляция в Италии составила 6,9% в годовом исчислении. Рост цен продолжается одиннадцатый месяц подряд, причем столь высокого показателя официальная статистика не фиксировали за последние 36 лет. В середине мая Istat сообщил, что цены на импортируемые энергоносители выросли за год на 72,5%. Резкое увеличение тарифов на природный газ, которые на Апеннинах жестко увязаны с ценами на электроэнергию, ведет к подорожанию практически всех товаров.