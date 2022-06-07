https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793735315.html

Италию ожидает рост инфляции, сообщил Istat

Италию ожидает рост инфляции, сообщил Istat - РИА Новости, 07.06.2022

Италию ожидает рост инфляции, сообщил Istat

Национальный институт статистики (Istat), который во вторник опубликовал доклад о перспективах развития экономики Италии в 2022-2023 годах, ожидает дальнейшего... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:10

2022-06-07T14:10

2022-06-07T14:11

экономика

италия

istat

европейский центральный банк

опек

цены на нефть

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РИМ, 7 июня – РИА Новости. Национальный институт статистики (Istat), который во вторник опубликовал доклад о перспективах развития экономики Италии в 2022-2023 годах, ожидает дальнейшего роста инфляции, которая в последние месяцы уже достигла рекордных значений.Согласно данным государственного статистического ведомства, ожидается, что рост инфляции "продолжится в ближайшие месяцы, а затем замедлится, хотя сроки и интенсивность этого пока не ясны". При этом эксперты исходят из того, что цены на сырьевые ресурсы будут сдерживаться, а цены на нефть стабилизируются."Перспективы на следующие несколько месяцев характеризуются высокими рисками, такими как дальнейшее повышение в системе цен, спад международной торговли и повышение процентных ставок", - указывается в докладе. Эксперты Istat были вынуждены признать, что итальянских потребителей и производителей ожидают "значительное ухудшение" ситуации."К сожалению, доводы тех, кто, начиная с ЕЦБ, предсказывал снижение инфляции в течение нескольких месяцев, до сих пор опровергаются. Боюсь, что напряженность по поводу сырья вряд ли снизится в краткосрочной перспективе и стабилизации по нефти не произойдет, если ОПЕК+ не примет решение наращивать добычу постоянно, а не единоразово", - заявил в этой связи президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона.Он обратил внимание на то, что согласно данным Istat, в период с января по март текущего года конечное потребление в Италии явно сократилось. "Зафиксировано снижение расходов семей на 0,9%... Всего за один квартал совокупные расходы зарегистрированных граждан сократились более чем на 2 миллиарда евро. Если потребление продолжит снижаться такими темпами, дело закончится рецессией", - резюмировал Дона.Согласно ранее обнародованным данным Istat, в мае инфляция в Италии составила 6,9% в годовом исчислении. Рост цен продолжается одиннадцатый месяц подряд, причем столь высокого показателя официальная статистика не фиксировали за последние 36 лет. В середине мая Istat сообщил, что цены на импортируемые энергоносители выросли за год на 72,5%. Резкое увеличение тарифов на природный газ, которые на Апеннинах жестко увязаны с ценами на электроэнергию, ведет к подорожанию практически всех товаров.

https://ria.ru/20220607/inflyatsii-1793708300.html

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экономика, италия, istat, европейский центральный банк, опек, цены на нефть