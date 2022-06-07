https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html
Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль, заявил Путин
Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2022
Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль, заявил Путин
Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, ее рост прекратился, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:50
2022-06-07T13:50
2022-06-07T18:20
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, ее рост прекратился, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.При этом он подчеркнул, что в этой ситуации есть как плюсы, так и минусы. "Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения", — добавил президент.Кроме того, Путин призвал поддержать динамику потребительского спроса и обеспечить рост доходов россиян.По данным Минэкономразвития, на 27 мая инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,35 процента с 17,51 процента неделей ранее. При этом Росстат за период с 21 по 27 мая зафиксировал отсутствие роста этого показателя после дефляции в 0,02 процента на предыдущей неделе.Западные страны приняли несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть ограничений коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790855147.html
https://ria.ru/20220602/inflyatsiya-1792747965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
13:50 07.06.2022 (обновлено: 18:20 07.06.2022)
Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль, заявил Путин
Путин: ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, ее рост прекратился, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента, при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке", — сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что в этой ситуации есть как плюсы, так и минусы. "Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения", — добавил президент.
Кроме того, Путин призвал поддержать динамику потребительского спроса и обеспечить рост доходов россиян.
По данным Минэкономразвития, на 27 мая инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,35 процента с 17,51 процента неделей ранее. При этом Росстат за период с 21 по 27 мая зафиксировал отсутствие роста этого показателя после дефляции в 0,02 процента на предыдущей неделе.
Западные страны приняли несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть ограничений коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.