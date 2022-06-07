https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html

Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль, заявил Путин

Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2022

Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль, заявил Путин

Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, ее рост прекратился, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:50

2022-06-07T13:50

2022-06-07T18:20

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

инфляция

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, ее рост прекратился, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.При этом он подчеркнул, что в этой ситуации есть как плюсы, так и минусы. "Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения", — добавил президент.Кроме того, Путин призвал поддержать динамику потребительского спроса и обеспечить рост доходов россиян.По данным Минэкономразвития, на 27 мая инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,35 процента с 17,51 процента неделей ранее. При этом Росстат за период с 21 по 27 мая зафиксировал отсутствие роста этого показателя после дефляции в 0,02 процента на предыдущей неделе.Западные страны приняли несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть ограничений коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790855147.html

https://ria.ru/20220602/inflyatsiya-1792747965.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)