https://ria.ru/20220607/inflyatsii-1793708300.html

Британцы сократили расходы на фоне растущей инфляции

Британцы сократили расходы на фоне растущей инфляции - РИА Новости, 07.06.2022

Британцы сократили расходы на фоне растущей инфляции

Британские покупатели на фоне резкого роста инфляции рекордно сократили свои расходы в мае, впервые с начала 2021 года, когда в стране был введен локдаун из-за... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:51

2022-06-07T12:51

2022-06-07T13:04

экономика

великобритания

англия

цены на нефть

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Британские покупатели на фоне резкого роста инфляции рекордно сократили свои расходы в мае, впервые с начала 2021 года, когда в стране был введен локдаун из-за коронавируса, сообщает Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).В общей сложности количество расходов снизилось на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, что является самым крупным падением с января прошлого года. При этом снижение расходов ускорилось на 0,3% по сравнению с показателями в апреле, отмечает консорциум."Очевидно, что резкий рост расходов после пандемии закончился: предприятия розничной торговли столкнулись с более жесткой торговой конъюнктурой, падением потребительского доверия и стремительно растущей инфляцией, влияющей на покупательскую способность потребителей. Проблемы с цепочками поставок, включая рост стоимости товаров и транспортных расходов, напряженная ситуация на рынке труда и повышение счетов за электроэнергию вынуждают розничных торговцев повышать цены, способствуя более масштабной инфляции", - приводятся слова главы BRC Хелен Дикинсон на сайте организации.Больше всего покупательский спрос в мае упал на дорогостоящие товары, такие как мебель и электроника, так как в условиях кризиса покупатели пересмотрели свои взгляды на приобретение подобного рода товаров.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.

https://ria.ru/20220530/predpriyatiya-1791740506.html

https://ria.ru/20220525/evropa-1790655922.html

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экономика, великобритания, англия, цены на нефть, украина